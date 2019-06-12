Компания Goodyear возвращается в европейские и международные гоночные серии

Компания Goodyear готова вновь заняться разработкой новой линейки шин для автомобилей, участвующих в чемпионате мира по автогонкам на выносливость FIA (WEC) и легендарной гонке «24 часа Ле-Мана»

Этапы чемпионата мира — это продолжительные заезды на длинные дистанции на трассах, расположенных на четырех континентах. Финал традиционно проходит в Ле-Мане. За долгую историю чемпионата автомобили, оснащенные шинами Goodyear, 14 раз выигрывали гонку «24 часа Ле-Мана».

Компания Goodyear приняла решение о возвращении в чемпионат мира по автогонкам на выносливость FIA, так как участие во всемирно известной гоночной серии — это прекрасная возможность продемонстрировать инновационные технологии на примере гоночных шин, входящих в оснащение спортивных прототипов и автомобилей класса GT.

«Для участия в этапах чемпионата, продолжающихся от 4 до 24 часов, выбор шин и стратегия их замены имеют решающее значение. Возвращение Goodyear в чемпионат — это вызов для объединенной технологической команды европейских инновационных центров и новая страница истории бренда в автоспорте», — рассказал Бен Кроули, директор Goodyear Motorsport.

В инновационных центрах Goodyear в Ханау (Германия) и Кольмар-Берге (Люксембург) уже более года ведется разработка новых шин для спортивных прототипов, участвующих в гонке «24 часа Ле-Мана». Вместе с гоночными шинами Goodyear создает линейку Eagle F1 SuperSport для спортивных автомобилей.

При этом разработчики Goodyear опираются на обширный опыт компании в производстве гоночных шин, что позволяет добиться оптимальных характеристик как на треке, так и на дорогах общего пользования. Дебют новых шин пройдет в начале сезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость FIA (WEC) 2019/2020 на трассе в Сильверстоуне в августе текущего года.

Возвращение широко известного во всем мире бренда Goodyear к участию в гонках приурочено к знаковому для мира автоспорта событию — гонке «24 часа Ле-Мана». Это одна из самых важных гонок сезона, ежегодно привлекающая более 250 000 человек.

«Автоспорт продолжает оставаться одним из наиболее популярных видов спорта в мире, — комментирует Бен Кроули. — Это идеальная платформа для взаимодействия с потребителями, которым знакома приверженность бренда автоспорту, богатое спортивное наследие Goodyear, а также инновации и технологии, накопленные за всю историю участия Goodyear в гонках». «Первоначально мы планируем сконцентрироваться на создании шин для спортивных прототипов чемпионата, а затем адаптируем наши разработки для других категорий и серий гонок на выносливость», — заключает Кроули.

История Goodyear в автоспорте складывалась из побед и знаменательных событий. Автомобили, оснащенные шинами Goodyear, 14 раз выигрывали гонку «24 часа Ле-Мана» и 368 раз — Гран-при «Формулы-1». Этот рекорд до сих пор остается непокоренным. В течение десятилетий Goodyear принимает участие в гоночных сериях американской ассоциации IMSA, неизменно добиваясь значительных успехов.