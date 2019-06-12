Для KIA XCeed разработана новая высокотехнологичная цифровая приборная панель

Для нового городского кроссовера KIA XCeed, продажи которого на территории Европы начнутся уже в текущем году, будет предложена полностью цифровая панель приборов Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма.

Официальная премьера новой модели запланирована на 26 июня 2019 года, а к моменту начала продаж KIA XCeed окажется одним из самых высокотехнологичных автомобилей в компактном сегменте.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) представляет новую разработку: «Наша новая цифровая панель приборов Supervision – одно из множества новых технологических решений, которые будут предлагаться в качестве опций для KIA XCeed. Для этой цифровой панели предусмотрен ряд возможностей, традиционно характерных для автомобилей более высокого класса, она будет играть ключевую роль в отображении ключевой информации для водителя с максимально высоким качеством и в легко воспринимаемом формате. В будущем это решение будет адаптировано и для других моделей KIA. Мы стремимся разрабатывать подобные новинки, чтобы водители во время движения имели возможность своевременно и безопасно получать всю необходимую и полезную информацию в самой удобной форме».

Новый дисплей высокого разрешения – максимальная четкость и качество изображения

Новая цифровая панель Supervision с диагональю экрана 12,3 дюйма создана таким образом, чтобы отображаемая информация имела максимально высокое качество и простоту восприятия. Основанная на дисплее высокого разрешения (1920х720 пикселей) приборная панель полностью заменит традиционные шкалы спидометра и тахометра, которые устанавливаются сейчас в легковых автомобилях марки KIA. Высокая частота обновления изображения позволяет быстро и плавно реагировать на команды водителя.

Между двумя цифровыми приборами расположено окно многофункционального дисплея, управление которым осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле. В этой области панели водители могут вывести такую информацию, как пошаговые инструкции навигации, и таким образом, чтобы они находились непосредственно в поле зрения во время движения, а также информацию о работе аудиосистемы, телефонных звонках и списках контактов, подробную информацию о поездке, в частности – расходе топлива в реальном времени и среднем его значении.

Система также способна отображать предупреждения о состоянии систем автомобиля, выводить всплывающие уведомления от различных систем активной безопасности и помощи водителю, информацию о дорожной обстановке в реальном времени, навигационную информацию. На многофункциональном дисплее также отображаются подсказки системы контроля внимания водителя DAW, и при необходимости – рекомендации сделать перерыв при наступлении усталости и снижении внимания.

Когда водитель паркует автомобиль и выключает двигатель, на новой приборной панели воспроизводится короткая анимация, отображающая автомобиль в движении, сопровождаемая суммарной информацией о состоявшейся поездке. Отображается время и расстояние поездки, средний показатель расхода топлива за ее время, а также расчетный запас хода на основании этих показателей и при имеющемся остатке топлива в баке.

Новая приборная панель Supervision будет предлагаться в качестве опции для KIA XCeed в зависимости от рынка и конкретной комплектации автомобиля. Она может заменить сочетание традиционных приборов и монохромного ЖК-дисплея с диагональю 3,8 дюйма, или 4,2-дюймового цветного TFT ЖК-дисплея, которые также будут доступны в ряде комплектаций.

Графическая информация системы выбора режимов движения

Как и другие модели семейства Ceed, некоторые версии KIA XCeed будут предлагаться с системой выбора режимов движения Drive Mode Select. Водитель в этом случае имеет возможность подстроить характеристики управляемости и динамики автомобиля в соответствии с различными условиями движения. Для режимов Normal и Sport предусмотрен собственный набор настроек рулевого управления, работы трансмиссии и реакций на действия педалью газа.

Новая цифровая приборная панель Supervision в каждом из выбранных режимов также настраивается соответствующим образом, отображая различную графическую информацию. При переключении в какой-либо из режимов, на дисплее более подробно отображается информация, имеющая непосредственное отношение именно к этому режиму. В режиме Normal на приборную панель выводятся показатели топливной экономичности и изображения традиционных приборов – спидометра и тахометра, а также дополнительная информация маршрутного компьютера. При переключении автомобиля в режим Sport, система предлагает более заметное отображение информации о скорости и оборотах двигателя – цифры становятся крупнее и считываются легче. В этом режиме дополнительная информация скрывается, минимизируя необходимость отвлекаться на нее.

Цифровые панели инструментов в будущем

Разрабатывая цифровую приборную панель, KIA ориентирует эти бортовые технологии на решения для автомобилей уже недалекого будущего. Цифровые приборные панели – важный компонент для обработки данных и отображения информации от различных источников. Новая система демонстрирует, что KIA вполне готова использовать для подобных решений самые современные технологии создания систем отображения информации – как в области безопасности, так и в области силовых агрегатов.

В будущем цифровая панель приборов может также стать уникальной визуальной связью с автомобилем. Новая панель приборов будет устанавливаться на другие модели KIA, имеющие гибридные силовые установки и полностью электрические.