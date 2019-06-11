В проекте Hyundai «Безопасная дорога» приняли участие более 5500 детей

В проекте Hyundai «Безопасная дорога» приняли участие более 5500 детей
Июнь 11 15:04 2019

Во втором учебном году проекта «Безопасная дорога» компании «Хендэ Мотор СНГ», приняли участие 57 дошкольных образовательных организаций, 477 педагогов, 5 617 детей и 5 393 родителей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» завершила второй учебный год проекта «Безопасная дорога». За этот период его участниками стали 57 дошкольных образовательных организаций, 477 педагогов, 5 617 детей и 5 393 родителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Проект «Безопасная дорога» стартовал в 2017 году по инициативе и при поддержке Hyundai. Его главной целью является формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей. Проект получил положительные рецензии и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ НИЦ БДД МВД России, Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ.

Обучение от Хендэ Мотор СНГ

В рамках проекта воспитатели детских дошкольных учреждений, пройдя методическую подготовку, проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дороге, а также семинары и консультации для их родителей. Каждое учреждение получает обширный методический набор, включающий наглядные материалы и пособия, дидактические карточки, игры и семейные задания для проведения занятий и обучающих экспериментов по дорожной безопасности.

Обучение от Хендэ Мотор СНГ

«Для нас, как для автомобильной компании, крайне важно развивать и поддерживать культуру безопасного поведения на дорогах, – прокомментировал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.  – Это касается как водителей, так и пешеходов, не только детей, но и взрослых. Именно поэтому в нашем проекте активно участвуют родители. Мы уверены, что живой диалог и активное вовлечение всей семьи повышает эффективность обучения детей».

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AMSRUS
AMSRUS

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