В проекте Hyundai «Безопасная дорога» приняли участие более 5500 детей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» завершила второй учебный год проекта «Безопасная дорога». За этот период его участниками стали 57 дошкольных образовательных организаций, 477 педагогов, 5 617 детей и 5 393 родителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.
Проект «Безопасная дорога» стартовал в 2017 году по инициативе и при поддержке Hyundai. Его главной целью является формирование культуры безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста и их родителей. Проект получил положительные рецензии и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ НИЦ БДД МВД России, Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ.
В рамках проекта воспитатели детских дошкольных учреждений, пройдя методическую подготовку, проводят специально разработанные интерактивные занятия для детей по формированию культуры безопасного поведения на дороге, а также семинары и консультации для их родителей. Каждое учреждение получает обширный методический набор, включающий наглядные материалы и пособия, дидактические карточки, игры и семейные задания для проведения занятий и обучающих экспериментов по дорожной безопасности.
«Для нас, как для автомобильной компании, крайне важно развивать и поддерживать культуру безопасного поведения на дорогах, – прокомментировал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Это касается как водителей, так и пешеходов, не только детей, но и взрослых. Именно поэтому в нашем проекте активно участвуют родители. Мы уверены, что живой диалог и активное вовлечение всей семьи повышает эффективность обучения детей».
C 2014 года www.amsrus.ru