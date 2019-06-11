СПИК. Официальное заявление Группы PSA

До сегодняшнего дня Группа PSA не комментировала тему СПИК, но в последнее время в прессе участились публикации, основанные на недостоверной информации.

В связи с этим Группа PSA распространила официальное сообщение от лица Яника Безара, исполнительного вице-президента Группы PSA и операционного директора региона Евразия, проясняющее позицию Группы:

«В первую очередь я хочу подчеркнуть, что российский рынок был и остаётся ключевым для Группы PSA. Мы хотим здесь остаться, тем более что у нас есть важный актив (завод в Калуге) и продолжать бизнес, который будет прибыльным для Группы PSA и выгодным для Государства.

Группа PSA уже вложила в основное производство в России более 500 млн евро. В течение прошлого года мы запустили в Калуге производство четырех моделей на новой платформе – легких коммерческих и пассажирских автомобилей Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn SpaceTourer. Инвестиции в проект оставили около 75 млн евро.

Группа PSA подала заявку на СПИК 22 апреля. Заявка находится на рассмотрении ведомств, мы ведем конструктивный диалог с Правительством РФ и ведомствами и подтверждаем, что готовы взять на себя определенные обязательства, так как для Группы PSA важен российский рынок. В рамках СПИК мы планируем расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе включить модели Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полновприводных версий Peugeot Expert,Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn SpaceTourer.

Кроме того мы локализуем производство двигателей и в данном случае мы говорим не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов – головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала. Дополнительно планируем заниматься технологическими операциями, связанными с коробкой передач. Мы внимательно изучили кейс по двигателям и коробкам передач и нашли способ с минимальными инвестициями реализовать эти операции. Двигатели и коробки передач, которые мы локализуем в России будут использоваться на моделях, выпускаемых группой PSA в Калуге. Помимо прочего мы планируем экспортировать двигатели. На сегодняшний день Завод в Калуге выполняет все базовые операции – мы осуществляем сварку, окраску, сборку, используем российскую штамповку. Локализация текущих моделей составляет 40%, без учёта добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается – с появлением первых моделей она составит около 50%».