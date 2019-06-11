Принцип установки дорожных камер планируют изменить

Принцип установки дорожных камер планируют изменить
Июнь 11 10:09 2019

Устанавливать дорожные камеры планируют только в местах повышенной аварийной опасности

Минтранс планирует изменить принципы установки дорожных камер. Их будут размещать только в местах повышенной аварийной опасности.

Как сообщили “Известиям” в ведомстве, документ уже отправлен на согласование.

Кроме того, обслуживать и эксплуатировать оборудование доверят только производителям, а не частным компаниям, которые зачастую устанавливают радары с нарушениями, чтобы собрать как можно больше штрафов.

Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, о котором мы рассказывали в наших выпусках. Сейчас законность их установки проверяет Генпрокуратура.

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AMSRUS
AMSRUS

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