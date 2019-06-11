Принцип установки дорожных камер планируют изменить

Минтранс планирует изменить принципы установки дорожных камер. Их будут размещать только в местах повышенной аварийной опасности.
Как сообщили “Известиям” в ведомстве, документ уже отправлен на согласование.
Кроме того, обслуживать и эксплуатировать оборудование доверят только производителям, а не частным компаниям, которые зачастую устанавливают радары с нарушениями, чтобы собрать как можно больше штрафов.
Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах, о котором мы рассказывали в наших выпусках. Сейчас законность их установки проверяет Генпрокуратура.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru