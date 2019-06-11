Объем российского рынка новых LCV показал падение в мае 2019 года

По данным аналитического агентства Автостат, в мае 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России показал падение на 20,6% до 7,6 тыс. единиц.

Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого в последний весенний месяц пришлось практически 46% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 3,5 тыс. автомобилей – на 16,5% меньше, чем в мае прошлого года. Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,2 тыс. единиц (-7,5%). Третья позиция принадлежит отечественной LADA (732 шт.; -19,4%). Далее в пятерке лидеров расположились американский Ford (717 шт.; -12,5%) и немецкий Volkswagen (375 шт.; -22,5%).

Как отмечают эксперты, практически все бренды из первой десятки в мае продемонстрировали падение, причем наибольшее зафиксировано у Mercedesп-Benz (-69,4%). А положительная динамика отмечена у замыкающего рейтинг Renault (+44,9%).

Среди моделей первые два места заняли отечественные автомобили. Лидером вновь стала GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в мае 2019 года составил почти 2 тыс. единиц, что на 21,1% меньше, чем год назад. Второе место заняла GAZ 3302 с результатом 864 штук (-7,4%), а третье – американский Ford Transit (690 шт.; -12%). При этом рост рынка в ТОП-10 показывают только две модели – УАЗ 3909 (+19,9%) и GAZ 3221 (+15%).

Отметим также, что по итогам первых пяти месяцев 2019 года объем рынка новых LCV в нашей стране составил 41,1 тыс. единиц, показав падение на 7,8%.

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