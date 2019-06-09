Инновационные безвоздушные шины Michelin будут устанавливать на серийные автомобили

Покрышки нового поколения от Michelin, которые не нужно накачивать, теперь будут устанавливаться на серийные автомобили

GM и Michelin провели испытания нового поколения покрышек, которые не нужно накачивать воздухом и которые невозможно проколоть.

Инновационная разработка Michelin получила название Uptis, что расшифровывается как Unique Puncture-proof Tire System (уникальная, устойчивая к проколам система покрышек). Она представляет собой внешний протектор и обод, между которыми имеются мягкие спицы, изготовленные из композитного каучука и полимерного стекловолокна.

Такие покрышки установили на Chevrolet Bolt EV и выпустили электромобиль на тестовый полигон GM в Милфорде, штат Мичиган. Тесты продлятся некоторое время, и по результатам испытаний будет принято решение об установке таких шин на серийные автомобили. Ожидается, что уже в 2024 году GM будет предлагать безвоздушные покрышки в качестве опции для своих моделей.

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