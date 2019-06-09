BMW отзывает 315 моделей кроссоверов X7

Неправильная установка головных подушек безопасности в районе центральной стойки – причина отзывной компании BMW X7

Причиной отзывной кампании, под которую попадают 315 моделей BMW X7, стала неправильная установка головных подушек безопасности в районе центральной стойки. Как отмечают представители ООО «БМВ Русланд Трейдинг», во время срабатывания такие подушки безопасности могут раскрыться не полностью.

В рамках отзывной кампании владельцы данных автомобилей баварской марки, согласно перечню VIN-кодов, будут оповещены о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатного ремонта.

Кроме того, обладатели внедорожников BMW X7, сверившись со списком, могут самостоятельно записаться в сервисный центр на ремонтные работы, которые будут включать в себя проверку и правильную установку подушек безопасности с обеих сторон.

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