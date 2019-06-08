Самый мощный четырехцилиндровый мотор в мире представила компания Mercedes-AMG

Немцы рассказали о 421-сильной «турбочетверке», которой оснастят младшую линейку AMG-автомобилей с индексом «45».

Компания Mercedes-AMG официально представила и назвала характеристики новой двухлитровой «турбочетверки», которая стала самым мощным серийным мотором c четырьмя цилиндрами. Этим двигателем будет оснащен хэтчбек A45, седан и универсал CLA 45, а также кроссовер GLB 45.

В стандартной версии мотор, получивший внутренний индекс «М 139», развивает 387 л.с. и 480 Нм крутящего момента, а в топовой S-модификации «четверка» выдает 421 силу и 500 ньютон-метров. Силовой 16-клапанный агрегат получил двухпоточный турбонагнетатель с перепускным клапаном с электронным управлением, два верхних распредвала и электронноуправляемый водяной насос.

Немцы утверждают, что это самый производительный массовый четырехцилиндровый агрегат в истории. При этом некоторые компании выпускали и более мощные «четверки». К примеру, у Mitsubishi Lancer Evolution была версия FX-440 MR с двухлитровой «четверкой» мощностью 440 л.с., однако ее тираж ограничили 40 экземплярами.

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