Компания ZF провела краш-тест внешних подушек безопасности

Современные автомобильные технологии не стоят на месте, и вот уже на свои первые дорожные испытания вышли внешние подушки безопасности.

Революционная разработка принадлежит крупнейшему производителю и поставщику автозапчастей компании ZF.

Внешняя боковая подушка безопасности, которая раскрывается в момент столкновения, – вот над чем трудились специалисты немецкой компании ZF. Недавно такую систему внешней защиты впервые протестировали в «полевых условиях». Для этого инновационным «айэрбегом» оснастили универсал Opel Insignia. По сценарию испытания такой «Опель» должен был столкнуться с автомобилем-роботом для краш-тестов. Такая внешняя подушка безопасности размещается в пороге авто. При этом бамперы и зеркала заднего вида оборудуют специальными датчиками, помогающими определить нужный момент для ее срабатывания. Компания ZF разработала наружную подушку безопасности

К слову, верное решение система принимает молниеносно – всего за 150 миллисекунд! Примерно столько времени человек тратит на то, чтобы моргнуть.

Объем такой подушки варьируется от 280 до 400 литров и зависит от габаритов конкретного авто. Это в пять-восемь раз превышает объем обычной водительской подушки безопасности. Такая внешняя подушка не только защищает кузов авто при ударе, но и уменьшает тяжесть травм пассажиров – на 40 процентов. Производитель продолжит испытывать свою разработку. О сроках появления первой серийной внешней подушки от ZF информации пока нет.

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