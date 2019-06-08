Экипаж Škoda во главе с Калле Рованпера выигрывает гонку в зачете WRC 2 Pro

Новая ŠKODA FABIA R5 evo триумфально дебютировала в серии WRC 2 Pro на седьмом этапе чемпионата мира по ралли FIA WRC (World Rally Championship) в Португалии

Калле Рованпера (Финляндия) и Йонне Халттунен (Финляндия) за рулем нового автомобиля одержали победу в зачете WRC 2 Pro, а Ян Копецки (Чехия) и Павел Дреслер (Чехия) заняли второе место, принеся ŠKODA победный дубль. Наконец, благодаря Пьеру-Луи Лубе (Pierre-Louis Loubet) и Винсенту Ландесу (Vincent Landais) частной команды, автомобили ŠKODA заняли на финише золото, серебро и бронзу. В гонке участвовали 32 автомобиля класса R5.

История повторяется: в 2015 году на ралли Португалия состоялся дебют первого поколения ŠKODA FABIA R5. Здесь же спустя ровно четыре года ŠKODA FABIA R5 evo вновь не знала себе равных среди вышедших на старт 32 автомобилей класса R5. Прокол колеса на четвертом спецучастке не позволил Калле Рованпере и его штурману Йонне Халттунену быть первыми в категории WRC 2 Pro от старта до финиша, однако уже спустя четыре допа финский экипаж вернул себе лидерство и не упускал его вплоть до конца гонки в городе Матозиньюш в окрестностях Порту.

«Это потрясающий автомобиль, и пилотировать его – одно удовольствие. Главной моей задачей в финальный день гонки было контролировать отрыв от преследователей и не терять концентрацию, – сказал Калле Рованпера после финиша. – Если честно, мне не доставляет большого удовольствия лидерство с отрывом в минуту: так труднее ехать в полную силу. Сегодня же мы наслаждались гонкой».

Товарищи Калле по команде – Ян Копецки и Павел Дреслер – две недели назад одержали первую победу для ŠKODA FABIA R5 evo на асфальте во время одного из этапов ралли Чехии. Не выступав на гравии с прошлогоднего ралли Испании, чешский экипаж показал потрясающую скорость на дорогах Португалии, финишировав на втором месте в зачете WRC 2 Pro.

«Я провел большую часть тестов нашего нового раллийного автомобиля, и очень доволен тем, как он ведет себя на асфальте и гравии. Сегодня нашей задачей было просто добраться до финиша, но в итоге мы получили массу удовольствия», – сказал действующий чемпион мира в зачете WRC 2.

В абсолютном зачете Калле Рованпера финишировал шестым, опередив более мощные автомобили класса WRC, а Ян Копецки обосновался на восьмой строчке.

Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport, остался доволен результатами: «Это блистательный дебют новой ŠKODA FABIA R5 evo. Наши усилия во время разработки и тестов автомобиля полностью оправдались. Я горжусь Калле, Яном и всей командой ŠKODA Motorsport».

Выступавший на предыдущей модели ŠKODA FABIA R5, но не номинированный в зачете WRC 2 Pro, французский экипаж в составе Пьера-Луи Лубе и Винсента Ландеса занял третье место среди вышедших на старт гонки 32 автомобилей класса R5.

Результаты ралли Португалии (зачет WRC 2 Pro)

1. Рованпера/Халттунен (Финляндия/Финляндия), ŠKODA FABIA R5 evo, 3:30:57,0 ч.

2. Копецки/Дреслер (Чехия/Чехия), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:07,7 мин.

3. Остберг/Эриксен (Норвегия/Норвегия), Citroen C3 R5, +19:08,6 мин.

4. Пеньяжек/Гербер (Польша/Польша), Ford Fiesta R5, + 30:55,1 мин.

Положение в чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/пилоты (по результатам 7 из 14 гонок)

1. Калле Рованпера (Финляндия), ŠKODA, 86 очков

2. Мадс Остберг (Норвегия), Citroen, 83 очка

3. Лукаш Пеньяжек (Польша), Ford, 74 очка

4. Гас Гринсмит (Великобритания), Ford, 73 очка

5. Ян Копецки (Чехия), 18 очков

6. Марко Буласия (Боливия), ŠKODA, 12 очков

Положение в чемпионате мира по ралли в зачете WRC 2 Pro/производители (по результатам 7 из 14 гонок)

1. Ford, 147 очков

2. ŠKODA, 116 очков

3. Citroen, 83 очка

Число дня: 3

Автомобили ŠKODA заняли три первых места среди 32 экипажей на автомобилях класса R5. Календарь чемпионата мира по ралли 2019 FIA World Rally Championship (WRC 2 Pro)

Гонка Дата

Монте-Карло 24/01/–27/01/2019

Швеция 14/02/–17/02/2019

Мексика 07/03/–10/03/2019

Франция 28/03/–31/03/2019

Аргентина 25/04/–28/04/2019

Чили 09/05/–12/05/2019

Португалия 30/05/–02/06/2019

Италия 13/06/–16/06/2019

Финляндия 01/08/–04/08/2019

Германия 22/08/–25/08/2019

Турция 12/09/–15/09/2019

Великобритания 03/10/–06/10/2019

Испания 24/10/–27/10/2019

Австралия 14/11/–17/11/2019