Авилон присоединился к дилерской сети Peugeot-Citroen

Авилон открыл новый дилерский центр брендов Peugeot и Citroёn.

Новый автосалон общей площадью более 850 м2 расположился на Волгоградском проспекте 41 к1. Авилон. Peugeot Citroёn будет специализироваться на продаже всей линейки новых автомобилей марок Peugeot Citroёn, сервисном обслуживании и ремонте автомобилей любого уровня сложности.

В шоу-руме Авилон. Peugeot Citroёn представлены 12 наиболее популярных пассажирских и коммерческих моделей автомобилей: седаны Peugeot 408, Citroёn С4; кроссоверы Peugeot 3008, Peugeot 5008, Citroёn С3 Aircross; микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroёn Spaсetourer; фургоны Peugeot Expert, Citroёn Jumpy, Citroёn Jumper и минивэн Citroёn Grand C4 Spaсetourer (Picasso) 7-ми местный. Также в автосалоне предоставляется полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты, продажа дополнительного оборудования. Помимо этого, посетителям дилерского центра доступна бесплатная просторная парковка и зоны отдыха в салоне.

«Мы благодарны, что концерн PSA доверили нам развитие и усиление своих позиций в Московском регионе. Присоединение французских брендов Peugeot и Citroёn станет для нас еще одним успешным шагом на пути реализации стратегии, направленной на расширение портфеля АГ Авилон. Я уверен, что плодотворная и эффективная работа, высококвалифицированный персонал и соответствие высоким стандартам брендов Peugeot и Citroёn подарит клиентам дополнительную свободу выбора и обслуживания», – рассказал Алексей Гуляев, операционный директор АГ Авилон.