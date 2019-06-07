Сделать бесплатными парковки у больниц не представляется возможным

Глава Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Москвы объяснил что, бесплатные парковки у больниц тут же займут автомобилисты из расположенных рядом офисных зданий и торговых точек

Сделать бесплатную парковку у московских больниц невозможно, так как машиноместа сразу же займут люди, не имеющие к ним отношения. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума глава Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

«С каждой из перечисленных больниц (Первая градская больница, Филатовкая больница, Морозовская больница и Центр Рошеля — ЭМ) мы проделали персональную работу. Хаотичная парковка у больниц приводит к невозможности заехать скорой помощи, иногда физически подъехать к больнице, если это нужно сделать. Мы готовы сделать парковку бесплатной, но ее сразу же займут на достаточно длинное время машины из этих офисных зданий и торговых центров», — сказал он.

М.Ликсутов добавил, что на данный момент неясно, за счет какой территории можно расширить парковочные места.

«По каждой больнице мы проводили исследование, рисовали схему, даже меняли схему организации дорожного движения , чтобы можно было где-то создать больше машиномест и где-то поменять въезды и выезды и разнести их, чтобы эту проблему снять», — добавил он.

М.Ликсутов призвал писать идеи и предложения по изменению организации парковок у московских больниц в Департамент транспорта Москвы.