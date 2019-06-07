Компания Geely заняла высокие позиции среди автопроизводителей на российском рынке

Согласно данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), компания Geely продемонстрировала самый высокий рост среди всех автомобильных брендов на российском рынке в мае 2019 года.

В прошлом месяце было реализовано 736 автомобилей Geely, то есть спрос увеличился на 242% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень продаж Geely за январь-май 2019 года также является самым высоким среди всех брендов: в этот период прирост составил 280%.

Компания Geely планирует сохранить и приумножить свои позиции на российском рынке. Бренд представит российской публике сразу несколько долгожданных новинок – Geely GS, Geely SX-11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11. Компактный кроссовер Geely GS выйдет на российский рынок уже этой осенью, а остальные автомобили появятся в России позже. Также с 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года. Клиент сможет получить помощь, воспользовавшись данной услугой в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге.

Сохранять стабильный рост продаж на фоне отрицательной динамики российского рынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества производимой продукции, грамотная ценовая политика, а также непрерывное развитие дилерской сети.