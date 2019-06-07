Great Wall Motors (GWM) подал заявку на специнвестконтракт (СПИК)

В раках заключенного специнвестконтракта Great Wall Motors может локализовать двигатели и коробки передач

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors (GWM), завод которого в среду открылся в Тульской области, подал заявку на специнвестконтракт (СПИК). На подписание СПИК у концерна остается меньше месяца, но вместо контракта GWM подпишет соглашение о намерениях заключить его. В рамках СПИК концерн может локализовать двигатели и коробки передач. Но сегодня продажи бренда в РФ не достигают и 5 тыс. штук в год, и в ближайшие годы, по мнению аналитиков, углубление его локализации не будет рентабельно.

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors в рамках ПМЭФ подпишет соглашение о намерениях подписать СПИК и освоить производство двигателей и коробок передач в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к переговорам президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. Речь идет о развитии проекта «дочки» GWM «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области — старт проекту был дан в 2014 году, когда в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпиня было подписано инвестсоглашение между компанией GWM и правительством региона, а 5 июня 2019 года состоялось открытие первого китайского автозавода полного цикла в РФ.

Концерн уже подал заявку на СПИК, сообщили “Ъ” в Минпромторге

Однако, как полагают источники “Ъ” в отрасли, процесс согласования заявки, вероятно, затягивается: так, ее не вынесли для одобрения на межведомственную комиссию, которая состоялась 4 июня. На подписание СПИК у концерна остается меньше месяца — до 1 июля. В случае если компания уложится в срок, то она получит доступ к промсубсидиям (де-факто компенсация утильсбора), от которых напрямую зависит рентабельность производства в РФ.

GWM неоднократно заявляла о планах строительства завода в РФ. В июне 2013 года администрация Приморского края сообщала, что автоконцерн через два года может запустить производство мощностью 150 тыс. автомобилей в Уссурийске, инвестиции оценивались в $600 млн. Проект так и не был реализован. Позднее советник-посланник посольства КНР в Москве Чжан Ди говорил, что GWM «активно обсуждает» с Тульской областью строительство крупного завода. Сама область много лет прорабатывала развитие автокластера по аналогии с созданным в Калужской области, и открывшийся завод GWM — первый крупный проект. Инвестиции в него оценивались в $500 млн. Проект предусматривал «строительство завода по производству автомобилей, включающего в себя цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей».

Как отмечается в документах к переговорам лидеров двух стран, уже к 2020 году предприятие планирует достичь объема производства 25 тыс. автомобилей в год. Согласно планам, которые приводятся на сайте инвестпортала Тульской области, на первом этапе объем производства будет составлять 80 тыс. машин в год, на втором этапе — 150 тыс. штук, следует из материалов регионального правительства.

Сейчас автозавод начал выпуск автомобиля Haval F7, а в 2019 году наряду с этой моделью на конвейер будут поставлены внедорожники Haval F7Х и H9.К 2023 году ожидается освоение производства на автозаводе четырех новых SUV-моделей компактного и субкомпактного класса, пишет ТАСС.

5 июня в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина также было подписано соглашение между регионом и GWM о сотрудничестве при реализации проекта «Второй этап строительства завода по производству автомобилей марки Haval на территории Тульской области». На сайте правительства Тульской области сообщалось, что вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера, сообщило правительство Тульской области. При этом «ожидается, что холдинг инвестирует в новый завод до 20 млрд руб.».

Какие уголовно-следственные проблемы возникали у китайского автопроизводителя в России

«Открытие завода Haval в Тульской области и начало выпуска автомобилей сегмента SUV — безусловно, важное событие в процессе установления долгосрочных системных отношений российского автомобильного рынка и наших партнеров из КНР»,— сообщил Денис Мантуров. Отметим, по данным «Автостата», в 2018 году продажи кроссоверов и внедорожников в РФ выросли на 18,1%, до 729,2 тыс. машин, доля сегмента в общем объеме продаж выросла на 1,7 процентного пункта, до 43,6%. Денис Мантуров отметил, что фактически это первый стратегический шаг китайского бренда Great Wall на пути к полномасштабной локализации производства на территории РФ, и в соответствии со стратегией развития автопрома «инвестору предстоит локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов». «Это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов»,— пояснил министр.

GMW в ближайшее время будет сложно выйти на 80 тыс. штук в год, полагает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитал», для наращивания доли Haval может предложить дисконт на автомобили, но это существенно не изменит ситуацию в условиях ограниченной емкости рынка и недозагруженности большинства мощностей. По данным АЕБ, в 2018 году продажи автомобилей Haval в РФ выросли на 70%, до 3,2 тыс. штук, доля рынка составила 0,2%. При этом для обеспечения рентабельности создания производства двигателей необходимо достичь объема производства хотя бы в 50 тыс. машин в год, считает аналитик. Владимир Беспалов говорит, что выйти на объемы продаж, которые сделают локализацию целесообразной, концерну может помочь СПИК и льготы.

Источник.