Главный дизайнер Jaguar Ян Каллум покидает свой пост после 20 лет работы

На его место назначен Джулиан Томпсон (Julian Thompson), который в настоящий момент занимает должность креативного директора по дизайну. Г-н Томпсон приступит к своим новым обязанностям с 1 июля 2019 года.
С момента начала своей работы в Jaguar в 1999 году, Ян Каллум собрал команду настоящих профессионалов мирового уровня, разработал новую дизайн-философию и подарил миру британские автомобили, завоевавшие множество международных наград. Среди них F-TYPE – первый двухместный спорткар от Jaguar, выпущенный с момента завершения производства E-type – а также седаны XE, XF и XJ и первые SUV бренда – F-PACE, E-PACE и недавно представленный полностью электрический I-PACE. Последний в апреле этого года был признан «Лучшим автомобилем года 2019», а также завоевал титулы «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший зеленый автомобиль года».
Ян Каллум: «Моя карьера в Jaguar была просто невероятной. Одним из самых ярких ее моментов было создание XF: этот седан открыл новую для бренда Jaguar эпоху, завершив переход от традиционного дизайна к современному, что стало переломным моментом в истории бренда. Разработка дизайна F-TYPE – это моя мечта, ставшая реальностью, а I-PACE стал для меня возможностью создать нечто инновационное, способное изменить восприятие бренда в целом. И успех всех этих моделей демонстрирует, как далеко ушел бренд Jaguar в своем развитии.Я начал работу с брендом, чтобы поднять Jaguar на ту вершину, которой он заслуживает. На это ушло целых 20 лет, но я считаю, что я справился с этой задачей. Сейчас самое время двигаться дальше – как в личном, так и в профессиональном плане – и пробовать себя в новых дизайнерских проектах. Разработка автомобилей Jaguar была для меня мечтой всей жизни, и я рад, что смогу сохранить связь с брендом, оставаясь консультантом Jaguar. В течение 18 лет я тесно работал с Джулианом Томпсоном. Могу сказать, что он невероятно талантливый дизайнер и это именно тот человек, который сможет возглавить команду дизайнеров Jaguar и открыть новую главу в истории бренда».
Ян Каллум: «Моя карьера в Jaguar была просто невероятной. Одним из самых ярких ее моментов было создание XF: этот седан открыл новую для бренда Jaguar эпоху, завершив переход от традиционного дизайна к современному, что стало переломным моментом в истории бренда. Разработка дизайна F-TYPE – это моя мечта, ставшая реальностью, а I-PACE стал для меня возможностью создать нечто инновационное, способное изменить восприятие бренда в целом. И успех всех этих моделей демонстрирует, как далеко ушел бренд Jaguar в своем развитии.
Я начал работу с брендом, чтобы поднять Jaguar на ту вершину, которой он заслуживает. На это ушло целых 20 лет, но я считаю, что я справился с этой задачей. Сейчас самое время двигаться дальше – как в личном, так и в профессиональном плане – и пробовать себя в новых дизайнерских проектах. Разработка автомобилей Jaguar была для меня мечтой всей жизни, и я рад, что смогу сохранить связь с брендом, оставаясь консультантом Jaguar. В течение 18 лет я тесно работал с Джулианом Томпсоном. Могу сказать, что он невероятно талантливый дизайнер и это именно тот человек, который сможет возглавить команду дизайнеров Jaguar и открыть новую главу в истории бренда».
Первые 12 лет своего профессионального пути Ян работал в дизайн-студии Ford. Затем стал главным дизайнером TWR Design, где отвечал за такие модели как Aston Martin DB7, Vanquish и DB9. Ян Каллум – один из лучших автомобильных дизайнеров в мире. В 2005 году он получил титул Royal Designer for Industry от Королевского общества искусств (RSA), а в 2014 году Ян был удостоен медали Минервы – высшей награды Профессионального сообщества дизайнеров, вручаемой за достижения в области дизайна.
Доктор Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире: «Ян Каллум внес огромный вклад в развитие бренда Jaguar. Именно ему принадлежат все самые прорывные, нестандартные и яркие идеи. Ян создал новый язык дизайна Jaguar – и его страсть к своему делу помогла полностью преобразить весь модельный ряд бренда за последние 20 лет.Инновационные, прогрессивные и верные богатому наследию автомобили Jaguar – это самое красноречивое свидетельство мастерства Яна: в каждом из них виден его почерк. На мой взгляд, F-TYPE, F-PACE и I-PACE, которые стали победителями премии World Car Awards в номинации «Лучший автомобильный дизайн» – его лучшие достижения. И я верю, что в будущем они станут поистине культовыми моделями!От себя лично и от имени каждого сотрудника Jaguar я хочу поблагодарить Яна за все, что он сделал. И я безгранично рад, что он принял решение остаться бренд-амбассадором Jaguar в качестве ведущего консультанта по дизайну.Я бы также хотел поздравить Джулиана со вступлением в должность главного дизайнера. Теперь его очередь формировать свою команду и новое поколение автомобилей Jaguar. Мне будет крайне интересно следить за будущим Jaguar и за тем, как Джулиан будет поддерживать и укреплять статус нашего бренда как мирового лидера в автомобильном дизайне».
Доктор Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире: «Ян Каллум внес огромный вклад в развитие бренда Jaguar. Именно ему принадлежат все самые прорывные, нестандартные и яркие идеи. Ян создал новый язык дизайна Jaguar – и его страсть к своему делу помогла полностью преобразить весь модельный ряд бренда за последние 20 лет.
Инновационные, прогрессивные и верные богатому наследию автомобили Jaguar – это самое красноречивое свидетельство мастерства Яна: в каждом из них виден его почерк. На мой взгляд, F-TYPE, F-PACE и I-PACE, которые стали победителями премии World Car Awards в номинации «Лучший автомобильный дизайн» – его лучшие достижения. И я верю, что в будущем они станут поистине культовыми моделями!
От себя лично и от имени каждого сотрудника Jaguar я хочу поблагодарить Яна за все, что он сделал. И я безгранично рад, что он принял решение остаться бренд-амбассадором Jaguar в качестве ведущего консультанта по дизайну.
Я бы также хотел поздравить Джулиана со вступлением в должность главного дизайнера. Теперь его очередь формировать свою команду и новое поколение автомобилей Jaguar. Мне будет крайне интересно следить за будущим Jaguar и за тем, как Джулиан будет поддерживать и укреплять статус нашего бренда как мирового лидера в автомобильном дизайне».
В качестве креативного директора по дизайну Джулиан Томпсон отвечал за разработку стратегических направлений дизайна будущих автомобилей бренда. С момента начала работы с брендом Jaguar в 2000 году он контролировал разработку дизайнерских концепций для каждого продукта всего модельного ряда бренда. Свою карьеру Джулиан начал в подразделении Ford в британском Дантоне. Затем он стал главным дизайнером компании Lotus, после чего возглавил подразделение по разработке дизайна экстерьера в дизайн-центре Volkswagen Group.
Джулиан Томпсон: «Для меня большая честь стать главным дизайнером Jaguar – возглавить столь талантливую команду и продолжить успешный рост компании. Автомобильный дизайн всегда был стремительно развивающимся явлением, однако сегодня он меняется еще быстрее, чем раньше. И я надеюсь, что мне удастся доказать, что дизайн Jaguar находится на передовой этих перемен, а наши автомобили быстрее всех движутся в будущее».
C 2014 года www.amsrus.ru