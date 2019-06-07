Главный дизайнер Jaguar Ян Каллум покидает свой пост после 20 лет работы

Компания Jaguar Land Rover объявляет, что Ян Каллум (Ian Callum), главный дизайнер Jaguar, покидает свой пост после 20 лет работы с британским брендом.

На его место назначен Джулиан Томпсон (Julian Thompson), который в настоящий момент занимает должность креативного директора по дизайну. Г-н Томпсон приступит к своим новым обязанностям с 1 июля 2019 года.

С момента начала своей работы в Jaguar в 1999 году, Ян Каллум собрал команду настоящих профессионалов мирового уровня, разработал новую дизайн-философию и подарил миру британские автомобили, завоевавшие множество международных наград. Среди них F-TYPE – первый двухместный спорткар от Jaguar, выпущенный с момента завершения производства E-type – а также седаны XE, XF и XJ и первые SUV бренда – F-PACE, E-PACE и недавно представленный полностью электрический I-PACE. Последний в апреле этого года был признан «Лучшим автомобилем года 2019», а также завоевал титулы «Лучший автомобильный дизайн года» и «Лучший зеленый автомобиль года».

Ян Каллум: «Моя карьера в Jaguar была просто невероятной. Одним из самых ярких ее моментов было создание XF: этот седан открыл новую для бренда Jaguar эпоху, завершив переход от традиционного дизайна к современному, что стало переломным моментом в истории бренда. Разработка дизайна F-TYPE – это моя мечта, ставшая реальностью, а I-PACE стал для меня возможностью создать нечто инновационное, способное изменить восприятие бренда в целом. И успех всех этих моделей демонстрирует, как далеко ушел бренд Jaguar в своем развитии. Я начал работу с брендом, чтобы поднять Jaguar на ту вершину, которой он заслуживает. На это ушло целых 20 лет, но я считаю, что я справился с этой задачей. Сейчас самое время двигаться дальше – как в личном, так и в профессиональном плане – и пробовать себя в новых дизайнерских проектах. Разработка автомобилей Jaguar была для меня мечтой всей жизни, и я рад, что смогу сохранить связь с брендом, оставаясь консультантом Jaguar. В течение 18 лет я тесно работал с Джулианом Томпсоном. Могу сказать, что он невероятно талантливый дизайнер и это именно тот человек, который сможет возглавить команду дизайнеров Jaguar и открыть новую главу в истории бренда».

Первые 12 лет своего профессионального пути Ян работал в дизайн-студии Ford. Затем стал главным дизайнером TWR Design, где отвечал за такие модели как Aston Martin DB7, Vanquish и DB9. Ян Каллум – один из лучших автомобильных дизайнеров в мире. В 2005 году он получил титул Royal Designer for Industry от Королевского общества искусств (RSA), а в 2014 году Ян был удостоен медали Минервы – высшей награды Профессионального сообщества дизайнеров, вручаемой за достижения в области дизайна.

Доктор Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире: «Ян Каллум внес огромный вклад в развитие бренда Jaguar. Именно ему принадлежат все самые прорывные, нестандартные и яркие идеи. Ян создал новый язык дизайна Jaguar – и его страсть к своему делу помогла полностью преобразить весь модельный ряд бренда за последние 20 лет. Инновационные, прогрессивные и верные богатому наследию автомобили Jaguar – это самое красноречивое свидетельство мастерства Яна: в каждом из них виден его почерк. На мой взгляд, F-TYPE, F-PACE и I-PACE, которые стали победителями премии World Car Awards в номинации «Лучший автомобильный дизайн» – его лучшие достижения. И я верю, что в будущем они станут поистине культовыми моделями! От себя лично и от имени каждого сотрудника Jaguar я хочу поблагодарить Яна за все, что он сделал. И я безгранично рад, что он принял решение остаться бренд-амбассадором Jaguar в качестве ведущего консультанта по дизайну. Я бы также хотел поздравить Джулиана со вступлением в должность главного дизайнера. Теперь его очередь формировать свою команду и новое поколение автомобилей Jaguar. Мне будет крайне интересно следить за будущим Jaguar и за тем, как Джулиан будет поддерживать и укреплять статус нашего бренда как мирового лидера в автомобильном дизайне».

В качестве креативного директора по дизайну Джулиан Томпсон отвечал за разработку стратегических направлений дизайна будущих автомобилей бренда. С момента начала работы с брендом Jaguar в 2000 году он контролировал разработку дизайнерских концепций для каждого продукта всего модельного ряда бренда. Свою карьеру Джулиан начал в подразделении Ford в британском Дантоне. Затем он стал главным дизайнером компании Lotus, после чего возглавил подразделение по разработке дизайна экстерьера в дизайн-центре Volkswagen Group.