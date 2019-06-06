Новый автотопливозаправщик КрАЗ

Новый автотопливозаправщик КрАЗ проходит второй этап государственных испытаний

Экспериментальный автотопливозаправщик проходит государственные испытания. Их первый этап состоялся в Виннице, на базе ГП «45 ЭМЗ». Сейчас идет второй этап — проверка этой техники на «КрАЗе». В частности, заводские испытатели «ревизируют» показатели скорости, шума, задымленности образца.

По завершению государственных испытаний АПЗ-6,5-5233 отправится на заключительный этап проверки в одну из воинских частей, где будет проходить его эксплуатация в полевых условиях.

Автотопливозаправщик АПЗ-6,5-5233 предназначен для транспортировки горючего дорогами всех категорий и по бездорожью, механизированной заправки фильтрованным горючим автомобильной и бронетанковой техники ВСУ с учетом количества выданного топлива, а также кратковременного его хранения.

Конструкция специального оборудования автотопливозаправщика обеспечивает выполнение следующих технологических операций: наполнения цистерны своим насосом, сторонним насосом верхним и нижним способами; выдачу фильтрованного топлива из цистерны для заправки техники с одновременным измерением выданного объема; слив топлива из цистерны, минуя фильтр и счетчик; перекачку топлива из одного резервуара в другой, минуя цистерну; слив топлива из цистерны самотеком; откачки топлива из раздаточных и напорного рукавов.

Автомобильное шасси КрАЗ-5233НЕ колесной формулы 4×4 повышенной проходимости предназначено для монтажа оборудования специального и промышленного назначения. Комплектация шасси — стандартная: 380-сильный двигатель, 9-ступенчатая механическая КСП с однодисковым сухим сцеплением. Рулевой механизм — механический, с гидроусилителем.

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