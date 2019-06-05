Компания АвтоВАЗ зарегистрировалась как непубличное акционерное общество

Компания АвтоВАЗ зарегистрировалась как непубличное акционерное общество
Июнь 05 22:03 2019

АвтоВАЗ, крупнейший российский  производитель легковых автомобилей, изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование Акционерное общество «АВТОВАЗ», исключив из него указание на публичность.

Регистрация нового наименования освобождает АвтоВАЗ от обязанности  раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ  согласно законодательству Российской Федерации о рынке ценных бумаг.  Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России  22 мая 2019 года.

Изменение статуса АвтоВАЗа вытекает из плана его рекапитализации,  утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto BV, и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в АвтоВАЗе.

АвтоВАЗ просит всех заинтересованных лиц использовать новое  наименование общества: Акционерное общество «АВТОВАЗ» или АО «АВТОВАЗ», и напоминает, что в соответствии с регистрационными документами наименование АВТОВАЗ пишется полностью заглавными буквами.

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AMSRUS
AMSRUS

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