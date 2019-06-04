В Люберцах спортсмен перетянул бронеавтомобиль «Тигр» весом более 7 тонн

В Люберцах спортсмен перетянул бронеавтомобиль «Тигр» весом более 7 тонн
Июнь 04 17:07 2019

Спортсмен из подмосковных Люберец Сергей Агаджанян перетянул бронированный автомобиль «Тигр».

«Первого июня на первенстве по военно-силовой дисциплине POWERTLON , на стрелково-тактическом полигоне в Балашихе представители экстремального силового шоу «Русский характер» «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна по приглашению организаторов показали комбинированный экстрим номер. В его рамках  Агаджанян перетянул бронеавтомобиль «Тигр» весом более 7 тонн, во время чего надул до разрыва подряд две медицинские грелки объемом 3 литра», – сказал председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

Он напомнил, что ранее спортсмен перетянул микроавтобус и вертолет.

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AMSRUS
AMSRUS

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