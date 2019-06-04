В Люберцах спортсмен перетянул бронеавтомобиль «Тигр» весом более 7 тонн

«Первого июня на первенстве по военно-силовой дисциплине POWERTLON , на стрелково-тактическом полигоне в Балашихе представители экстремального силового шоу «Русский характер» «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян и Сергей Чуприна по приглашению организаторов показали комбинированный экстрим номер. В его рамках Агаджанян перетянул бронеавтомобиль «Тигр» весом более 7 тонн, во время чего надул до разрыва подряд две медицинские грелки объемом 3 литра», – сказал председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.