Новая Toyota Supra доступна для заказа в России

Впервые в истории Toyota Supra теперь можно заказать и в России, забронировать спорткар можно у 13 официальных дилеров или на сайте www.toyota.ru

Созданная дарить удовольствие от вождения

Новая Toyota Supra создавалась как эффектный современный автомобиль, который,в то же время,напоминает классические спорткары прошлых лет.

Концепция «Концентрированного экстрима» в дизайне экстерьера воплощена в сочетании колес большого диаметра, короткой колесной базе и компактных габаритах кузова. При этом облик модели предельно функционален. Выразительные обводы кузова оптимальны с точки зрения аэродинамики. Купольное решение крыши помогает снизить коэффициент лобового сопротивления, не пожертвовав при этом простором в салоне.

Сходство новой Supra с «классиками» не ограничивается только внешностью: новинка сохранила переднемоторную заднеприводную компоновку настоящего спортивного автомобиля.Образцовой управляемости позволили добиться идеальная развесовка в соотношении 50:50, низкий центр тяжести и высокая структурная жесткость кузова.

Особое внимание при разработке было уделено колесной базе и ширине колеи ведущих колес. Принято считать, что наилучшим с точки зрения управляемости отношением между двумя этими размерными характеристиками составляет диапазон 1,5-1,6. При колесной базе 2470 мм и колее задних колес в 1589 мм инженерам Toyota удалось добиться «золотого отношения» в 1,55 мм.

Под капотом новой Toyota Supra скрывается 3-литровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с двухпоточным турбонагнетателем, непосредственным впрыском топлива и системой изменяемых фаз газораспределения. В паре с 8-ступенчатой коробкой передач этот могучий мотор мощностью 340 л.с. и максимальным крутящим моментом 500 Нм обеспечивают новой Supra великолепную динамику. С места до 100 км/ч спорткар разгоняется за 4,3 секунды,ограничение максимальной скорости – 250 км/ч., при этом предел скорости не установлен.

Автомобиль оснащен активным межколесным дифференциалом, мгновенно перераспределяющим тягу между ведущими колесами в диапазоне от 0 до 100%. Управляющий компьютер в режиме реального времени получает информацию о различных факторах, включая угол поворота руля, обороты двигателя, скорость вращения колес, боковые ускорения и, исходя из конкретной дорожной ситуации, перераспределяет тягу между ведущими колёсами в идеальном соотношении. Активный дифференциал значительно повышает стабильность и устойчивость автомобиля, особенно на пределе сцепных качеств покрышек, а его преимущества особенно заметны при скоростном прохождении поворота – например, при торможении на дуге и быстром выходе из виража.

Благодаря жесткости кузова инженеры смогли оптимально настроить кинематику подвески и откалибровать амортизаторы. Спереди подвеска во многом напоминает настоящие гоночные конструкции – двойные рычаги и стойки «Мак-Ферсон» с оптимизированным углом развала, сзади – многорычажная конструкция на основе пяти тяг и рычагов. Крепления переднего подрамника сделаны особенно жесткими, чтобы добиться оптимальной точности при прохождении поворотов. При этом сами рычаги выполнены из алюминиевого справа, что значительно снижает неподрессоренные массы автомобиля. В подвеске широко применены шаровые сочленения вместо классических сайлент блоков, а ступицы имеют высокоэффективную гоночную конструкцию. Задняя подвеска также выполнена из алюминия и отличается максимально жестким креплением к кузову, обеспечивая точное положение колес относительно поверхности в любом режиме движения.

На автомобиль также установлены адаптивные амортизаторы системы AVS.В распоряжении водителя два режима системы – NORMAL и SPORT. В стандартном NORMAL подвеска обеспечивает оптимальный баланс между стабильностью на траектории и плавностью хода, в то время как «Спортивном» режиме AVS минимизирует крены и создает более острый отклик на действия водителя.

Рулевое управление реечного типа с электроусилителем и спортивными настройками учитывает скорость новой Supra, становясь более «легким» при невысоком темпе движения и «тяжелея» с ростом скорости.

Дополняет портрет истинного спорткара тормозная система легендарной фирмы Brembo. На передних колеса установлены четырехпоршневые суппорты, сзади – суппорты с плавающей скобой.

Пилот Toyota Supra за рулем не должен ни на мгновение отвлекаться от процесса вождения – вот основная тема интерьера, стилистика которого перекликается с кокпитом гоночных болидов.

Низкая и тонкая приборная панель улучшает передний обзор для водителя, а основные органы управления расположены в области непосредственной досягаемости. Кресла новой Toyota Supra обеспечивают комфорт и удобство в режиме ежедневной эксплуатации, но при этом по-настоящему эффективны и на гоночной трассе. Развитые боковые упоры расположены как на подушке, так и на спинке кресел, в конструкции которых также предусмотрен интегрированный подголовник. В отделке сидений используется высококачественная кожа черного цвета.

Премиальный уровень оснащения

Статус спортивного автомобиля не предполагает компромиссов в оснащении: приобретая новую Toyota Supra клиент получает максимальный набор опций.Среди них светодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения (AHB), автозатемняющиеся салонное и наружные зеркала, камера заднего вида с динамической разметкой, задние парктроники с функцией торможения при обнаружении препятствий, система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка сидений водителя и пассажира (включая поясничный упор) с функцией памяти положений, музыкальная системаJBL с 12 динамиками, проекционный информационный дисплей на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с распознаванием голосовых команд на русском языке, 19-дюймовые кованные колесные диски с разноширокими покрышками (спереди 255/35 R19, сзади 275/35 R19) и многое другое.

В комплектацию также входит комплекс активной безопасности Toyota Supra Safety, включающий системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Автомобиль оснащается функцией мониторинга слепых зон, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой, системой помощи при старте на склоне, системой мониторинга давления в шинах, сигнализацией и устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Палитра цветов кузова состоит из 7 оттенков, каждый из которых подчёркивает различные аспекты характера настоящего спортивного автомобиля. Среди них как классические оттенки – роскошный белый, сложное серебро, современный светло-серый и стильный черный, так и яркие спортивные цвета: красный, желтый и глубокий синий.

Supra для избранных

Помимо комплектации Passion, новая Supra будет представлена в России и в ограниченном исполнении A90 Edition.В честь возвращения ToyotaSupra на рынок после 17-летнего отсутствия было выпущено 90 специальных экземпляров модели, только три из которых предназначены для России.

Поистине коллекционная версия отличается от Supra Passion эксклюзивной окраской кузова серой матовой эмалью Matt Storm Grey,идеально подчеркивающей мускулистую фактуру купе. Дополнительное отличие – черные кованые колесные диски специального дизайна A90 Edition и красный кожаный салон.

Забронировать культовый спорткар можно на сайте www.toyota.ru или обратившись к официальному дилеру. Продажей и обслуживанием новой Toyota Supra в России будут заниматься 13 дилерских центров, среди которых три в Москве и Ростове-на-Дону, два в Санкт-Петербурге и Краснодаре и по одному в Сочи, Новороссийске и Минеральных Водах.

Цена Toyota Supra в комплектации Passion составляет 5 534 000 рублей. О сроках заказа модели в версии A90 Edition и ее стоимости будет объявлено дополнительно.