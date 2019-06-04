Нарушителям ПДД запретят пользоваться услугой каршеринга

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. Представители профессионального сообщества поддерживают инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

В настоящий момент в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний.

— Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД, — пояснил «Известиям» Роман Мишуров. — В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах.

По данным Сбербанка, ведущего статистику по каршерингу, число пользователей по всей стране в 2018 году достигло 229 тыс. человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей. Молодежь в возрасте 18–20 лет ездит на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуется арендой авто по субботам, говорится в исследовании кредитной организации.

С ростом числа каршеринговых компаний увеличивается и количество новичков на дорогах, у которых нет опыта вождения, отметил председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

— Даже если они не попадают в аварии, то как минимум могут создавать опасные ситуации, повреждать автомобиль — например, задевают столб, когда паркуются, — отметил эксперт.

Поддерживают инициативу ГИБДД и представители профессионального сообщества. Так, заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков считает, что именно такие водители создают аварийные ситуации на дорогах.

С другой стороны, при возможном введении запрета нужно предусмотреть и все его вероятные последствия, уверен лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин.

— Запрет может привести к появлению нелегального рынка — там будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону, — считает эксперт. — К тому же многие активные пользователи каршеринга у себя на родине могут быть злостными нарушителями, но по приезде в Россию поменять документы — хотя бы одну букву. После этого наши правоохранительные органы уже не смогут узнать, нарушал ли ПДД прибывший к нам водитель или нет. Этот момент обязательно надо учитывать при принятии соответствующего документа. Например, стоит получить доступ к базам нарушителей соседних государств.

Сообщения об авариях с участием каршеринговых авто регулярно появляются в СМИ. Так, в начале мая в Москве такая машина протаранила стелу и столб и в итоге сгорела. Ранее под Челябинском водитель утопил арендованную машину в озере.

Источник.