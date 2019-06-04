«Google Карты» включили полезную функцию для автомобилистов

Благодаря новой функции «Google Карт» можно посмотреть прямо на экране гаджета дорожные камеры и знаки ограничения скорости по пути следования

С недавних пор в «Google Картах» появилась функция, доступная ранее в другом навигационном приложении — Waze. Речь идёт о возможности просматривать прямо на картах ограничения скорости и дорожные камеры в России и десятках странах по всему миру.

Новая функция стала доступна жителям более чем 40 стран. Среди них Россия, Австралия, Бразилия, США, Канада, Великобритания, Индия, Мексика, Япония, Андорра, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Израиль, Италия, Иордания, Кувейт, Латвия, Литва, Мальта, Марокко, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Тунис и Зимбабве.

Жители вышеперечисленных стран во время использования навигации в «Google Картах» могут наблюдать на своих маршрутах иконки дорожных камер и скоростного ограничения на дорогах (в левом нижнем углу).

Важно отметить, что это новая функция и пока доступна далеко не всем. Как обычно, Google предлагает её сначала ограниченному числу пользователей.

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