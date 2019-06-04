Chevrolet Россия предлагает выгодное предложение на приобретение Traverse

Кредитная ставка от 0,1% на приобретение Chevrolet Traverse – это реальность

Chevrolet Россия объявляет о самом выгодном предложении на Chevrolet Traverse для российского рынка. На приобретение семейного внедорожника действует кредитная ставка от 0.1% годовых с первоначальным взносом 40%.

Ставка 0.1% является фактически зафиксированной в кредитном договоре, заключенном покупателем с банком-участником программы. Предложение действует в рамках программы Chevrolet Finance и распространяется на все комплектации данной модели. Количество автомобилей Traverse, принимающих участие в акции, не ограничено. Минимальный срок кредитования по программе Chevrolet Finance – от 12 месяцев.

Сhevrolet Traverse — полноразмерный кроссовер, способный вместить до 8 человек или до 2 781 л багажа. Это первая модель в линейке Chevrolet, оснащенная интеллектуальной технологией Stop/Start, позволяющей экономично расходовать топливо: в смешанном цикле он составляет 10 литров на 100 км.

В Сhevrolet Traverse применяются передовые системы безопасности, включая зеркало заднего вида с возможностью воспроизведения потокового видео, систему предотвращения наезда на пешехода, систему контроля слепых зон и камеру кругового обзора. Кроссовер оснащен в каждой комплектации проекционными биксеноновыми фарами, которые гарантируют высокую яркость и плотный световой поток. Технология IntelliBeam включает и отключает дальний свет фар в зависимости от условий движения, избавляя водителя от необходимости самому постоянно контролировать этот процесс и обеспечивая при этом лучшую видимость.

Сhevrolet Traverse доступен в трех комплектациях: LE, LT и Premier. С техническими характеристиками модели, списком официальных дилерских центров и подробностями акции, можно ознакомиться на сайте www.chevrolet.ru.