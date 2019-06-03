Toyota Camry можно угнать за несколько минут

Канал “Угона.нет – защита от угона” обнародовал очень зрелищный и полезный видеоролик о том, как Toyota Camry, даже имеющая дополнительную противоугонную систему, может довольно быстро скрыться в тумане.

Camry – один из “бестселлеров” среди угонщиков. Немалое количество седанов колесит дороги кавказских республик, поэтому местом проведения эксперимента стал Владикавказ, что в некотором смысле символично. Способ угона, продемонстрированный экспертами, требует определенных временных затрат, так что шансы провести подобную операцию среди бела дня вряд ли можно считать высокими.

Тем не менее, специалист с необходимым техническим оснащением способен обойти дополнительную систему и спокойно уехать с горящим на приборке предупреждением об отсутствии ключа. Противодействовать угону позволит индивидуальный комплексный подходом к каждому автомобилю и реализация разных эффективных способов защиты среди которых блокировка штатных цифровых шин.

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