Toyota Camry можно угнать за несколько минут

Camry – один из “бестселлеров” среди угонщиков. Немалое количество седанов колесит дороги кавказских республик, поэтому местом проведения эксперимента стал Владикавказ, что в некотором смысле символично. Способ угона, продемонстрированный экспертами, требует определенных временных затрат, так что шансы провести подобную операцию среди бела дня вряд ли можно считать высокими.
Тем не менее, специалист с необходимым техническим оснащением способен обойти дополнительную систему и спокойно уехать с горящим на приборке предупреждением об отсутствии ключа. Противодействовать угону позволит индивидуальный комплексный подходом к каждому автомобилю и реализация разных эффективных способов защиты среди которых блокировка штатных цифровых шин.
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C 2014 года www.amsrus.ru