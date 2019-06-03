Новый Mercedes-Benz гибридный GT 4-Door Coupe выйдет в свет в 2020 году

Новый Mercedes-Benz гибридный GT 4-Door Coupe выйдет в свет в 2020 году
Июнь 03 12:03 2019

Компания Mercedes-AMG уже вывела прототип бензо-электрического 4-дверного купе на дорожные испытания

Компания Mercedes-AMG в 2020 году представит 800-сильный гибридный GT 4-Door Coupe, сообщает Autocar.

По данным издания, немецкий автопроизводитель уже вывел прототип бензо-электрического 4-дверного купе на дорожные испытания. Модель, которая должна получить имя GT73 4Matic+, сможет ездить на электротяге и будет конкурентом для серийного Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Напомним, ранее глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс подтвердил, что все новые модели Mercedes-AMG получат полноприводное шасси и будет оснащаться только гибридными моторами.

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GT73 4Matic+Mercedes-Benzновая модель
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AMSRUS
AMSRUS

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