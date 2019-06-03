Fiat Professional и Jeep примут участие в Неделе Российского Ритейла

FCA Rus в рамках проведения Недели Российского Ритейла 2019 представит потенциальным партнерам яркие модели из линейки Fiat Professional и Jeep

С 3 по 5 июня в Москве состоится Неделя Российского Ритейла 2019. Это мероприятие соберет российских предпринимателей и бизнесменов для обмена идеями и опытом.На выставке будут представлены последние технологии, созданные для оптимизации бизнес-процессов в ритейле. Выставку поделят на тематические зоны, где компании из разных сфер покажут свои продукты.

В 2019 году компания FCA Rus также примет участие в Неделе Российского Ритейла. Компания представит потенциальным партнерам яркие модели из линейки Fiat Professional и Jeep. Это автомобили Fiat Doblo Cargo, Fiat Doblo Panorama, Fiat Ducato, Jeep Grand Cherokee и Chrysler Pacifica.

Fiat Doblo Cargo, Fiat Doblo Panorama, Fiat Ducato – незаменимый коммерческий транспорт не только для малого бизнеса, но и для крупных сетей. Область применения автомобилей: грузоперевозки различного характера, перевоз пассажиров.

Jeep Grand Cherokee и Chrysler Pacifica представят, как идеальные автомобили для владельцев бизнеса и ТОП-менеджеров. Сочетание надежности, комфорта и удобства в этих автомобилях доведено до совершенства. А яркие внешние характеристики «выделят из потока» владельцев этих автомобилей.

Участие компании в выставке – это наглядная презентация преимуществ моделей FCA. На специально оборудованном стенде у посетителей будет возможность пообщаться с техническими специалистами. Специалисты дадут развернутую информацию о характеристиках автомобилей, а также сферах их применения. На стенде будет осуществляться запись на тест-драйв моделей Jeep.

Кроме того, для участников форума FCA Rus совместно с ВТБ Лизинг разработали лизинговую программу. При оформлении заявки на Неделе Российского Ритейла покупатель приобретает автомобиль в лизинг от 899 рублей в день. В предложении участвуют модели Fiat Professional, Jeep Grand Cherokee и Chrysler Pacifica.

Данные лизинговые условия актуальны для участников форума до 31 июля 2019 года. Во время выставки на стенде FCA Rus будут работать специалисты из ВТБ Лизинг, готовые провести консультацию.