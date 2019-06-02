Люблинскую улицу в Москве частично перекрыли из‑за ДТП

Движение в обе стороны по Люблинской улице в Москве затруднено из-за произошедшего ДТП

Движение по Люблинской улице в столице частично перекрыли в районе дома №32 из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Из-за ДТП постороннего транспорта на Люблинской улице в районе дома №32 перекрыты правые полосы в обоих направлениях. Движение в сторону области затруднено», – говорится в сообщении.

Позже в аккаунте появилось сообщение о том, что из-за работы городских служб временно перекрыто движение в сторону Волгоградского проспекта.

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