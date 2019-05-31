Завод Nissan в Санкт-Петербурге принял участие в экологическом проекте «Аллея Бизнеса»

Завод Nissan в Санкт-Петербурге стал партнером проекта «Аллея Бизнеса» в 2019 году, организованного газетой Деловой Петербург.

Главная цель проекта «Аллея Бизнеса» – улучшить экологический баланс города и расширить площадь зеленых насаждений. Это полностью отвечает одному из направлений глобальной стратегии Nissan, направленной на облегчение экологической нагрузки от собственных производств.

Издание Деловой Петербург второй год подряд проводит высадку деревьев в рамках проекта «Аллея Бизнеса». В мероприятии принимают участие предприниматели, чиновники и культурные деятели города Санкт-Петербург. 30 мая в Пулковском парке Генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов принял участие в посадке кленов. А чуть ранее 26 мая 138 сотрудников завода приняли участие в эко-квесте «Чистые игры» в Новоорловском, где собрали 2,7 тонн мусора.

«Мы рады стать частью экологической инициативы Делового Петербурга в этом году. На нашем заводе работа над экологичностью производства ведется постоянно, это часть глобальной стратегии Nissan. Однако мы считаем важным предпринимать и другие шаги в этом направлении. Участие в подобных проектах – один из них. Это не только оказывает позитивный эффект на экологию нашего города, но и привлекает внимание к имеющейся проблеме», – отметил Игорь Бойцов, генеральный директора завода Nissan в Санкт-Петербурге.

Помимо участия в локальных мероприятиях завод Nissan с особой внимательностью относится к собственному производству. Основные сферы работы по повышению экологичности завода направлены на улучшение энергоэффективности предприятия, уменьшение потребления воды и выбросов в атмосферу, а также на переработку и сокращение отходов. За годы работы в этом направлении завод Nissan в Санкт-Петербурге добился значительных результатов: энергопотребление сократилось на 355 656 кВт·ч в год, потребление воды на производство одного автомобиля сократилось на 0,7 м3, выбросы в атмосферу были снижены на 2,1 тонны, отправлено на переработку более 2 тонн отходов.