Шестой студенческий концепт-кар Škoda получил название Mountiaq

35 молодых специалистов из технического училища ŠKODA в Млада-Болеславе разработали шестой студенческий концепт-кар ŠKODA

Шестой студенческий концепт-кар чешского бренда получил название ŠKODA MOUNTIAQ. Созданная на базе внедорожника KODIAQ модель получила эффектный двухдверный кузов пикап. Автомобиль был разработан и построен 35-ю талантливыми студентами технического училища ŠKODA. Харизматичный автомобиль, кузов которого окрашен в оранжевый цвет Sunset Orange, оснащен лебедкой, 17-дюймовыми внедорожными шинами Rockstar, грузовой платформой с подсветкой и мощной аудиосистемой. Каждый год, начиная с 2014-го, проекты по созданию студенческих концепт-каров демонстрируют впечатляющие стандарты обучения в техническом училище ŠKODA в Млада-Болеславе.

На протяжении восьми месяцев 35 молодых специалистов из технического училища ŠKODA в Млада-Болеславе, среди которых было 6 девушек, вкладывали все свои силы и творческий потенциал в этот, уже ставший традиционным, проект. Суммарно работа над концептом заняла 2 000 часов. Как и в прошлые годы, студентам помогали эксперты ŠKODA из отделов технических разработок, дизайна и производства.

«Название MOUNTIAQ олицетворяет страсть к приключениям и подчеркивает внедорожный характер этого мощного пикапа. Для меня невероятная честь иметь возможность работать над этим уникальным проектом», – отметил Петр Земанек, один из студентов.

В сентябре 2018 года группа студентов в возрасте от 17 до 20 лет начали работу над MOUNTIAQ под руководством опытных преподавателей. Сборка автомобиля стартовала в январе 2019 года. Первым этапом работы над концепт-каром стало усиление кузова ŠKODA KODIAQ. После этого автомобилю сняли крышу, а также установили новые задние кузовные элементы и боковые окна, превратив его в пикап. Двери водителя и переднего пассажира стали короче и шире. Кроме того, студенты разработали специальное прочное крепление для лебедки, приспособив ее к высоким нагрузкам, связанным с использованием автомобиля на бездорожье.

Одним из самых трудных этапов стала установка задней двери на грузовую платформу. На ней вместо традиционного логотипа компании размещена крупная надпись ŠKODA – такая же, как и у новых серийных моделей ŠKODA SCALA и ŠKODA KAMIQ, которые стали первыми европейскими моделями чешского бренда с подобным обозначением.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики своего автомобиля, студенты увеличили дорожный просвет почти пятиметрового пикапа: он стал приблизительно на 10 см больше по сравнению с серийной моделью ŠKODA KODIAQ SCOUT. Этого удалось добиться путем установки 17-дюймовых колес Rockstar II и шин с углубленным рисунком протектора.

Колесная база концепт-кара составляет 2 788 мм, а под капотом MOUNTIAQ установлен мощный двигатель 2.0 TSI, развивающий 190 л.с. (140 кВт). Благодаря эффектному кузову, вынесенному на стойку воздухозаборнику, световой балке на крыше и переднему силовому бамперу с лебедкой, ŠKODA MOUNTIAQ мгновенно приковывает к себе внимание, а оранжевый цвет Orange Sunset, разработанный студентами специально для концепта, идеально завершает образ искателя приключений. Еще одной отличительной деталью ŠKODA MOUNTIAQ является грузовая платформа с подсветкой и размещенным под ней потайным отделением для вещей.

Яркий цвет кузова гармонирует с интерьером, выполненным в черной и оранжевой коже. Как и в случае с предыдущими подобными концепт-карами, студенческая команда ŠKODA впечатляет своим вниманием к деталям: например, их мастерство и творческий подход прекрасно иллюстрируют решетка радиатора с элегантной подсветкой.

Техническое училище ŠKODA открылось более 90 лет назад, а с 2014 года его самые талантливые студенты получают уникальный шанс создать свой собственный автомобиль. Для компании ŠKODA, в свою очередь, это возможность получить обратную связь и новые идеи от молодых специалистов, а также превосходно подготовленных сотрудников ─ в конце обучения каждый студент получает предложение о работе в компании.