Bentley Motors презентует новый роскошный седан Flying Spur

В год столетнего юбилея Bentley Motors британский производитель великолепных Gran Turismo вновь меняет представление о роскоши и удовольствии от вождения: презентация абсолютно нового седана Flying Spur состоится во вторник, 11 июня, в 13:00 по московскому времени.

Новый Flying Spur – первый автомобиль Bentley с системой рулевого управления всеми колесами (All-Wheel Steering), которая обеспечивает дополнительную устойчивость на высоких скоростях и отличную маневренность в поездках по городу. При маневрах на высокой скорости эта электронная система поворачивает задние колеса в одном направлении с передними для уверенных обгонов и перестроений. И это не компромисс между уверенным управлением на скорости и комфортным движением в обычном режиме.

Как и другие современные представители семейства Flying Spur, модель третьего поколения дополнена системой полного привода. В стандартных условиях движения мощность передается только на задние колеса, что наделяет автомобиль управляемостью классического спортивного седана. При малейшей пробуксовке крутящий момент автоматически перераспределяется также и на передние колеса.

Система активной стабилизации Bentley Dynamic Ride призвана повысить управляемость и комфорт в движении. Эта инновационная система впервые устанавливается на модель Flying Spur, она изменяет настройки подвески и уравновешивает силы, действующие на автомобиль в поворотах, чтобы минимизировать крены кузова и повысить комфорт водителя и пассажиров.