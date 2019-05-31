Bentley Motors презентует новый роскошный седан Flying Spur

Новый Flying Spur – первый автомобиль Bentley с системой рулевого управления всеми колесами (All-Wheel Steering), которая обеспечивает дополнительную устойчивость на высоких скоростях и отличную маневренность в поездках по городу. При маневрах на высокой скорости эта электронная система поворачивает задние колеса в одном направлении с передними для уверенных обгонов и перестроений. И это не компромисс между уверенным управлением на скорости и комфортным движением в обычном режиме.
Как и другие современные представители семейства Flying Spur, модель третьего поколения дополнена системой полного привода. В стандартных условиях движения мощность передается только на задние колеса, что наделяет автомобиль управляемостью классического спортивного седана. При малейшей пробуксовке крутящий момент автоматически перераспределяется также и на передние колеса.
Система активной стабилизации Bentley Dynamic Ride призвана повысить управляемость и комфорт в движении. Эта инновационная система впервые устанавливается на модель Flying Spur, она изменяет настройки подвески и уравновешивает силы, действующие на автомобиль в поворотах, чтобы минимизировать крены кузова и повысить комфорт водителя и пассажиров.
C 2014 года www.amsrus.ru