Bentley Motors презентует новый роскошный седан Flying Spur

Bentley Motors презентует новый роскошный седан Flying Spur
Май 31 11:07 2019

В год столетнего юбилея Bentley Motors британский производитель великолепных Gran Turismo вновь меняет представление о роскоши и удовольствии от вождения: презентация абсолютно нового седана Flying Spur состоится во вторник, 11 июня, в 13:00 по московскому времени.

Новый Flying Spur – первый автомобиль Bentley с системой рулевого управления всеми колесами (All-Wheel Steering), которая обеспечивает дополнительную устойчивость на высоких скоростях и отличную маневренность в поездках по городу. При маневрах на высокой скорости эта электронная система поворачивает задние колеса в одном направлении с передними для уверенных обгонов и перестроений. И это не компромисс между уверенным управлением на скорости и комфортным движением в обычном режиме.

Flying Spur

Как и другие современные представители семейства Flying Spur, модель третьего поколения дополнена системой полного привода. В стандартных условиях движения мощность передается только на задние колеса, что наделяет автомобиль управляемостью классического спортивного седана. При малейшей пробуксовке крутящий момент автоматически перераспределяется также и на передние колеса.

Система активной стабилизации Bentley Dynamic Ride призвана повысить управляемость и комфорт в движении. Эта инновационная система впервые устанавливается на модель Flying Spur, она изменяет настройки подвески и уравновешивает силы, действующие на автомобиль в поворотах, чтобы минимизировать крены кузова и повысить комфорт водителя и пассажиров.

На тему:

  Article "tagged" as:
Bentley MotorsFlying Spurпрезентацияпремиальный седан
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новая специальная выставка «50 лет Porsche 917 – Colours of Speed»

Новая специальная выставка «50 лет Porsche 917 – Colours of Speed»

Volkswagen XL1 и Toyota ME.WE – претенденты в номинации «Дизайн Года 2014» 0

Dongfeng AX7 ожидается в России в июне 2017 года

Dongfeng AX7 ожидается в России в июне 2017 года 1