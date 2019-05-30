Технология Bosch научит транспортные средства летать

Президент подразделения Bosch Automotive Electronics прогнозирует, что к 2023 в крупных городах будут взлетать летающие такси

Из-за пробок, которые часто встречаются во многих городах мира, разочарованные водители иногда обращаются к небесам за помощью. Через несколько лет небеса действительно смогут предложить реальное решение. Boston Consulting Group прогнозирует, что в 2030 году люди во всем мире совершат 1 миллиард рейсов на воздушных такси. Более того, большинство из этих воздушных такси смогут работать без пилота. Bosch работает над современной сенсорной технологией, чтобы сделать эти полеты безопасными, комфортными и удобными.

«Первые летающие такси будут взлетать в крупных городах не позднее 2023 года. Bosch планирует сыграть ведущую роль в формировании этого будущего рынка», – отметил Харальд Крегер, президент подразделения Bosch Automotive Electronics.

В ходе достижения данной цели, Bosch обнаружил пробел на рынке. Обычные аэрокосмические технологии слишком дороги, громоздки и тяжелы для использования в автономных летающих такси. Однако современные датчики, которые также используются для автоматического вождения или в системах курсовой устойчивости ESP, могут потенциально восполнить этот пробел. Вот почему команда инженеров объединила десятки датчиков, чтобы создать универсальный блок управления для летающих такси.

Технология Bosch для летающих такси

Благодаря датчикам Bosch, уже используемым в серийных транспортных средствах, универсальный блок управления позволяет определить положение летающего такси в любое время, позволяя вести точное и безопасное управление. Датчики ускорения и рыскания, которые измеряют движение летательного аппарата и угол атаки, предоставляют все необходимые данные. В отличие от современных сенсорных систем в аэрокосмическом секторе, которые стоят десятки или даже несколько сотен тысяч евро, Bosch предлагает использовать свое решение за небольшие деньги. Это связано с тем, что компания применяет проверенные датчики, которые уже много лет разрабатывает и производит для автомобильной промышленности.

«С помощью нашего решения, мы стремимся сделать гражданскую авиацию с летающими такси доступной для широкого круга поставщиков», – подчеркивает Маркус Пэрентис, руководитель технологической группы в компании Bosch, отвечающей за блоки управления для летательных аппаратов.

Более того, датчики Bosch очень маленькие и легкие. Производители летающих такси могут быстро интегрировать сенсорный датчик Bosch для своих воздушных транспортных средств.

Расширяя мобильность в воздухе: миллиард рейсов на летающих такси в 2030 году

Рынок электрических воздушных такси в городах существенно возрастет в ближайшее время. Испытательные полеты планируется запустить в 2020 году в таких городах, как Дубай, Лос-Анджелес, Даллас и Сингапур. Эксперты ожидают, что коммерческие полеты стартуют в 2023 году. Сначала на борту таких транспортных средств будут присутствовать пилоты, но по планам уже в 2025 году легкие самолеты смогут летать автономно над крупными городами и контролироваться персоналом на земле. По словам Роланда Бергера, к тому времени в мире будет действовать около 3000 летающих такси.

Это число увеличится до 12 тысяч к 2030 году, а к 2050 году – до 100 тысяч летающих такси. По оценкам консультантов Morgan Stanley, рынок летающих такси может достичь даже 1,35 трлн евро (1,5 трлн долларов США) к 2040 году, включая Соединенные Штаты, Германию и страны Юго-Восточной Азии. В таких немецких регионах, как Рурская долина, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен/Аугсбург/ Ингольштадт, летающие такси смогут значительно сократить длительность путешествий на короткие и средние дистанции.

«Мы сотрудничаем с производителями аэротакси из аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также со стартапами, которые производят воздушные транспортные средства и стремятся предоставлять услуги совместного использования. Сейчас вопрос не в том, станут ли летающие такси реальностью, а в том, когда это произойдет», – отмечает Маркус Пэрентис.

Какую технологию предоставляет Bosch?

Блок датчиков оснащен датчиками MEMS. Аббревиатура MEMS означает микроэлектромеханические системы. Bosch разработал первые MEMS-датчики для транспортных средств более 25 лет назад. В транспортных средствах они снабжают блоки управления информацией о том, что в данный момент происходит с автомобилем: он тормозит или ускоряется, а также куда направляется. Блок управления Bosch для летающих такси оснащен датчиками ускорения для отслеживания движений транспортного средства. Встроенные датчики рыскания измеряют угол атаки летательного аппарата, а датчики магнитного поля измеряют направление полета. В комплект также входят датчики давления для измерения высоты и определения текущей скорости.

Кому Bosch поставляет сенсорные датчики?

Bosch поддерживает контакты с широким кругом игроков в этой области, от производителей аэротакси до стартапов, которые хотят создавать воздушные транспортные средства и предоставлять услуги совместного использования. Как и в случае с любой новой технологией, сейчас предлагается множество различных концепций. В настоящее время трудно сказать, какая концепция выйдет на первое место. Блок управления Bosch подходит для любого летательного аппарата.

Почему летающие такси – это перспективная альтернатива?

Летающие такси предлагают новый способ избежать пробок в крупных городах. Это делает их дополнительной альтернативой для быстрой доставки с пункта А в пункт «В» в городах будущего.

«По сравнению с современными транспортными средствами, летающие такси экономят время в поездках на расстоянии в 10 и более километров с максимальной дальностью до 300 километров», – утверждает Пэрентис.

Сколько будут стоить летающие такси?

В зависимости от концепции и количества перевозимых пассажиров, стоимость летающего такси составит около 500 тысяч евро. Тем не менее, это гораздо дешевле, чем сопоставимый вертолет, оснащенный современными технологиями. Вот почему важно, чтобы поставщики предоставляли надежные технологии, которые не только легки и просты в управлении, но и обеспечивают экономическое преимущество по сравнению с традиционными аэрокосмическими технологиями.