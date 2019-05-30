Презентация нового купе-кроссовера Renault Arkana состоялась в Москве

Мировая премьера совершенно нового купе-кроссовера Renault ARKANA состоялась в самом сердце Москвы – в парке «Зарядье».

С момента старта приема заявок в онлайн-шоуруме было продано уже более 250 автомобилей Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One. Примечательно, что особенной популярностью у клиентов пользуются полноприводные версии модели, что подтверждает востребованность купе-кроссовера для российских условий эксплуатации.

Ранее автомобиль был доступен в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, разработанном специально для ARKANA. Учитывая высокий клиентский спрос, Renault Россия предлагает дополнительную партию автомобилей в еще одном совершенно новом цвете – коричневый Tenakuru. Как и Red Fusion, вместе с Renault ARKANA он был представлен в модельном ряду Renault впервые.

Первая партия Renault Arkana Edition One была распродана в онлайн-шоуруме за 3 часа со старта продажи. Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA подтверждает актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхищает успех новой модели на российском рынке.

Первыми владельцами совершенно нового купе-кроссовера Renault ARKANA стали автолюбители из 48 городов по всей России – от Калининграда до Красноярска. При этом Renault Россия предложила покупателям Renault Arkana Edition One инновационную для российского рынка услугу – доставку автомобиля на дом.

Лимитированная серия Edition One сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели. Edition One стал первым автомобилем в массовом сегменте, для которого будут доступны полная онлайн-оплата и онлайн-одобрение кредита – уникальное предложение в России. В случае полной оплаты покупателям Edition One будет предложена бесплатная доставка автомобиля на дом без необходимости посещать дилерский центр.