Марат Хуснуллин рассказал, когда будет завершена реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД)

К 2021 году планируют завершить строительство семи развязок на МКАДе

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал РИАМО, когда будет завершена реконструкция Московской кольцевой автодороги (МКАД).

По словам чиновника, в настоящее время на МКАДе строятся три развязки, ещё четыре развязки находятся на стадии проектирования. По завершении строительства этих объектов можно будет говорить об окончании реконструкции Московской кольцевой автодороги. Это знаменательное событие случится в 2021 году.

«Четыре развязки у нас находится в проектировании – очень важная развязка на улице Липецкая, на улице Осташковская, на улице Верхние Поля и улице Капотня. Они в проектировании со сроком окончания работ в 2020-2021 году. И, закончив все эти развязки, можно будет сказать, что реконструкция МКАД полностью завершена», – пояснил Хуснуллин.

Развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД могут открыть ко Дню города. Ещё один объект в районе Бесединского моста планируется завершить до конца текущего года. Развязка в районе Волоколамского шоссе будет открыта в 2020 году.

Хуснуллин заверил, что уже проведённая модернизация 14 развязок снизила загруженность МКАД на 20-30%.

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