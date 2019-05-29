Команда УАЗ победила на втором этапе Кубка России по ралли-рейдам

Второй этап Кубка России по ралли-рейдам, прошедший в Тольятти, завершился победой команды УАЗ

Баха Тольятти проводилась впервые. Незнакомая трасса для всех пилотов, скоростные грунтовые участки, коварные броды и перегибы стали тяжёлым испытанием для 26 экипажей со всей России.

Два места из трёх на пьедестале заняли пилоты заводской спортивной команды УАЗ. Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов на внедорожнике УАЗ Пикап стали триумфаторами гонки в Тольятти, обогнав не только всех прямых конкурентов, но и некоторые экипажи классом выше. А Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на Патриотеприехали третьими. И если победители класса вышли вперёд в гонке почти сразу, то Рыбин с Батенко до последнего сражались с одноклассниками за пьедестал.

Гоночные внедорожники УАЗ отличаются от гражданских версий гоночными амортизаторамиOhlins, блокировкой переднего дифференциала, каркасом безопасности, гоночными креслами, более вместительным металлическим топливным баком и шинамиBFGoodrich.

Напомним, на первом этапе Кубка России по ралли-рейдам бахе «Симбирский тракт»Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на Патриоте заняли 1 место в своём классе, а Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов на Пикапе финишировали на втором.