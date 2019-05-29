INFINITI QX50 получил максимальный рейтинг «5 звезд» по результатам тестов на безопасность ассоциации NHTSA

Премиальный кроссовер INFINITI QX50 оценен ассоциацией National Highway Traffic Safety Administration на звезд как самый безопасный автомобиль

Премиальный кроссовер INFINITI QX50 заслужил 5-звездную оценку по итогам тестовых испытаний влиятельной ассоциации National Highway Traffic Safety Administration («Национальное Управление Дорожной Безопасности»). Причем, максимального рейтинга удостоились как полно- так и переднеприводная версии популярного кроссовера.

«Безопасность наших клиентов традиционно в числе главных приоритетов INFINITI. В числе инновационных систем, доступных на новом QX50, нужно особо отметить ProPILOT Assist, которая приходит на помощь, когда это действительно нужно и значительно повышает общее удобство эксплуатации автомобиля, – подчеркнул Джефф Поуп вице-президент INFINITI Americas. – Нам особенно приятно, что заслуги INFINITI в создании одних из самых безопасных автомобилей мира оценила столь уважаемая организация как NHTSA».

Новый INFINITI QX50 можно смело назвать самым технологически продвинутым автомобилем бренда за всю историю. Более того, QX50 счастливо сочетает главные ценности, за которые INFINITI любят и ценят во всем мире. Это в первую очередь неповторимый дизайн, передовые технологии и классная динамика. Кроме того, благодаря совершенно новой платформе QX50 обеспечивает непревзойденный уровень простора, комфорта и эффективности в сегменте премиальных кроссоверов.

Технология ProPILOT Assist, доступная на новом INFINITI QX50, значительно повышает безопасность особенно при движении по однополосной дороге и включает две подсистемы: Lane Keep Assist, удерживающую автомобиль в центре выбранной полосы и активный круиз-контроль (Advanced Intelligent Cruise Control), поддерживающий безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Кроме того, QX50 оснащен и другими системами безопасности, в числе которых:

«Система принудительного торможения с функцией распознавания пешеходов» сканирует пространство впереди автомобиля и в случае возникновения риска столкновения применяет экстренное торможение.

«Система предупреждения и удержания автомобиля в выбранной полосе» не допускает непреднамеренные перестроения автомобиля.

«Ассистент безопасной дистанции» поддерживает безопасный интервал до впереди идущего автомобиля.

Помимо прочего, новый INFINITI QX50 – это еще и первый серийный автомобиль мира, оснащенный двигателем с изменяемой степенью сжатия. Уникальный бензиновый мотор VC-Turbo сочетает мощь и натиск спринтера с выносливостью и эффективностью марафонца.