Вся страсть Toyota Supra. Возвращение. Осталось семь дней

С 3 июня покупатели смогут забронировать новую городскую версию спорткара Toyota Supra нового поколения

До самого долгожданного события года для российского автомобильного рынка остаются считанные дни. С 3 июня покупатели смогут забронировать свой персональный экземпляр городского спорткара Toyota Supra нового поколения. На сайте www.toyota.ru уже запущен обратный отсчет времени, оставшегося до начала бронирования.

В России в 2019 году будут доступны 22 автомобиля. Помимо классической схемы заказа в дилерском центре, специально для Toyota Supra будет запущено онлайн-бронирование на сайте www.toyota.ru. Чтобы зарезервировать автомобиль, клиенту необходимо внести предоплату на сайте в размере 150 000 или 300 000 рублей и в течение 7 дней обратиться в выбранный дилерский центр Тойота для заключения договора.

Продажами и обслуживанием новой ToyotaSupra в России будут заниматься 13 дилерских центров: три в Москве («Тойота Центр Измайлово», «Тойота Центр Внуково», «Тойота Центр Отрадное»), два в Санкт-Петербурге («Тойота Центр Пулково», «Тойота Центр Пискаревский»), три в Ростове-на-Дону («Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Запад»), два в Краснодаре («Тойота Центр Краснодар», «Тойота Центр Краснодар Север») и по одному в Сочи («Тойота Центр Сочи»), Минеральных Водах («Тойота Центр Минеральные воды») и Новороссийске («Тойота Центр Новороссийск»).

Каждый покупатель Toyota Supra получит расширенную версию программы «Помощь на дороге» с уникальным для российского рынка набором условий. Рассчитанная на пять лет программа (стандартная – три года)включает возможность доставки автомобиля на ТО на эвакуаторе дважды в год, снятие запрета на участие в гоночных мероприятиях, доставку автомобиля до гоночной трассы на эвакуаторе. Кроме того, в расширенный пакет «Помощи на дорогах» добавлен консьерж-сервис, включающий возможность бронировать гостиницы, покупать авиабилеты, заказывать такси, узнавать расписание авиарейсов и многие другие услуги.

Новая Toyota Supra– это пятое поколение культовой модели, воплотившей в себе всю страсть Toyota. Взяв за основу классическую заднеприводную переднемоторную компоновку с рядным шестицилиндровым двигателем, главный инженер проекта Тецуя Тада создал новую интерпретацию легендарных спорткаров бренда: от первого суперкара Японии Toyota 2000 GT до культовой Supra A80, прославившейся на весь мир ролью в голливудской франшизе «Форсаж».

С самого первого дня новая Supra была задумана как чистокровный бескомпромиссный спорткар, который ставит удовольствие от вождения превыше всего как в режиме каждодневной эксплуатации, так и в условиях испытания настоящей гоночной трассой.

Тецуя Тада, главный инженер проекта Toyota Supra: «Я многократно повторял своей команде, что необходимо тщательно совершенствовать все аспекты, напрямую влияющие на чувства и эмоции водителя. Нам нужен был автомобиль, управление которым доставляло бы истинное удовольствие водителю. Все, что мешало этой цели, мы безжалостно оставляли за бортом». Шиков Никита, атлет Team Toyota Russia, вице-чемпион «Формулы Дрифт», двукратный вице-чемпион Российской дрифт серии: «В новой ToyotaSupra чувствуешь себя максимально крутым, когда просто едешь по городу на этом красивом современном технологичном автомобиле с климат-контролем, системами курсовой устойчивости, безопасности, комфортной подвеской и удобным салоном. Но если захотелось показать, что ты крутой парень, то надеваешь шлем, включаешь режим спорт, нажимаешь на газ и на этой же машине едешь по треку на пределе. Toyota Supra дарит эмоции, которыми должен наделять водителя настоящий спортивный автомобиль: это должна быть машина пригодная не только для езды по треку, но и по городу». Цареградцев Аркадий, вице-чемпион кубка мира по дрифту 2017 в Японии: «Счастлив и очень рад, что такой кузов увидел свет, что его ждут огромные перспективы в мире тюнинга и что все, кому удастся прокатиться на нем, безусловно испытают настоящее удовольствие!».

Покупателей новой Toyota Supraждет захватывающая комбинация высокой мощности, головокружительной динамики и отточенной управляемости.В основе этого гоночного коктейля – короткая колесная база, широкая колея, небольшая снаряженная масса, низкий центр тяжести, невероятно жесткая конструкция шасси, шестицилиндровый 3-литровый моторс двухпоточным турбокомпрессороми мощностью 340 л.с. и энергоемкая, но в тоже время достаточно комфортная подвеска.

Новая Supra– это современный и предельно функциональный автомобиль, в котором нет ни одного лишнего или случайного элемента. Активный межколесный дифференциал значительно повышает стабильность и устойчивость автомобиля, особенно на пределе сцепных качеств покрышек. Адаптивная двухрежимная подвеска (AVS) улучшает характеристики управляемости и предлагает выбор из двух режимов: NORMAL и SPORT.