Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии

Корма российского парусника из Петербурга протаранила микроавтобус Mercedes в Германии

Визит в Германию трехмачтового учебного фрегата “Мир”, приписанного к Санкт-Петербургу, запомнится надолго. Уходя домой, русские моряки снесли кормой микроавтобус Mercedes и задели временные постройки на набережной. Видео инцидента активно распространяется в сети 26 мая. За 23 часа в сети его смотрели более 33 тысяч раз. Немцы шутят между собой, что страховая компания никогда не поверит в ДТП с русским парусником.