Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии

Визит в Германию трехмачтового учебного фрегата “Мир”, приписанного к Санкт-Петербургу, запомнится надолго. Уходя домой, русские моряки снесли кормой микроавтобус Mercedes и задели временные постройки на набережной. Видео инцидента активно распространяется в сети 26 мая. За 23 часа в сети его смотрели более 33 тысяч раз. Немцы шутят между собой, что страховая компания никогда не поверит в ДТП с русским парусником.
Сам ролик может быть снят в начале мая. Как сообщала пресс-служба ФГУП «Росморпорт», 10—12 мая 2019 года парусник «Мир» принял участие в праздновании 830-й годовщины основания морского порта Гамбург. В честь праздника в городе традиционно проходил крупнейший в мире портовый фестиваль.
Жителям и гостям города была предоставлена возможность подняться на борт судна. Желающие могли постоять за штурвалом парусника и познакомиться с жизнью моряков. А 9 мая, на подходе к порту Гамбург, на борту «Мира» состоялось торжественное построение, посвященное Дню Победы. Капитан «Мира» поздравил с праздником членов экипажа и курсантов.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru