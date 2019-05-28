Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии

Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии
Май 28 08:03 2019

Корма российского парусника из Петербурга протаранила микроавтобус Mercedes в Германии

Визит в Германию трехмачтового учебного фрегата “Мир”, приписанного к Санкт-Петербургу, запомнится надолго. Уходя домой, русские моряки снесли кормой микроавтобус Mercedes и задели временные постройки на набережной. Видео инцидента активно распространяется в сети 26 мая. За 23 часа в сети его смотрели более 33 тысяч раз. Немцы шутят между собой, что страховая компания никогда не поверит в ДТП с русским парусником.

Сам ролик может быть снят в начале мая. Как сообщала пресс-служба ФГУП «Росморпорт», 10—12 мая 2019 года парусник «Мир» принял участие в праздновании 830-й годовщины основания морского порта Гамбург. В честь праздника в городе традиционно проходил крупнейший в мире портовый фестиваль.

Жителям и гостям города была предоставлена возможность подняться на борт судна. Желающие могли постоять за штурвалом парусника и познакомиться с жизнью моряков. А 9 мая, на подходе к порту Гамбург, на борту «Мира» состоялось торжественное построение, посвященное Дню Победы. Капитан «Мира» поздравил с праздником членов экипажа и курсантов.

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AMSRUS
AMSRUS

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