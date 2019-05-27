Внедорожники УАЗ Патриот оснастили новыми опциями

Ульяновский автомобильный завод сделал покупку обновлённого внедорожника УАЗ Патриот ещё выгоднее, расширив выбор оснащения для модели.

Для Патриотов в комплектациях «Классик» и «Оптимум» опционально теперь доступны аудиосистема с четырьмя динамиками и поддержкой формата mp3 (10 900 рублей) и пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» (4490 рублей). Для исполнения «Классик» можно заказать систему парковки с датчиками в заднем бампере и аудиооповещением за 6900 рублей, а такая же опция для «Оптимума», но с дополнительными сонарами в переднем бампере, обойдётся в 10 900 рублей.

Также покупатели смогут дополнить Патриот в комплектациях «Классик» и «Оптимум» пакетом «Безопасная парковка» (с камерой заднего вида и только в сочетании с пакетом «Мультимедиа») – за 9900 и 14 900 рублей соответственно.

Ещё одно новшество в списке оснащения касается всех комплектаций Патриота. Легкосплавные колёса «Футбол» (шины – размерностью 235/70 R16), которые сейчас по умолчанию предлагаются только для версии Life Style, в качестве опции будут доступны для Патриотов в любом исполнении – за 22 900 рублей для «Классика» и «Оптимума» и за 4900 рублей для «Престижа». А для машин в комплектации «Максимум» литые диски «Футбол» предлагаются без доплаты.

Внедорожники УАЗ Патриот с пересмотренным списком дополнительного оборудования поступят в продажу в июне 2019 года.