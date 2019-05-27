Устойчивое развитие важно для Porsche так же, как и высокое качество

С 1 июля 2019 года Porsche вводит S-рейтинг, в качестве обязательного критерия, определяющего возможность закупок

Устойчивое развитие не является предметом для обсуждений: в 2018 году компания Porsche закупила продукции и материалов на сумму 9,5 миллиарда евро у 7654 поставщиков. Для них и всех будущих поставщиков и партнеров Porsche с 1 июля 2019 года вводится S-рейтинг в качестве обязательного критерия, определяющего возможность закупок: S означает Sustainability (устойчивое развитие).

«Это позволяет нам поднять значение темы устойчивого развития в области закупок на уровень факторов качества, стоимости и пунктуальности логистики», – объясняет Уве-Карстен Штедтер, член правления Porsche AG, отвечающий за закупки. «Устойчивое развитие для нас естественно, – говорит Штедтер. – Основатель нашей компании Ферри Порше часто задумывался над тем, что можно сделать для сокращения воздействия на окружающую среду. Поэтому он сделал ответственное поведение важным составным элементом философии компании. Благодаря S-рейтингу подобный подход к устойчивому развитию реализуется теперь также и во всей цепочке создания добавленной стоимости».

S-рейтинг будет использоваться в процессе закупок всех марок концерна Volkswagen, который устанавливает новые стандарты в области стратегической важности устойчивого развития. Благодаря S-рейтингу устойчивое развитие не только станет частью контрактов, но и будет учитываться еще в процессе закупок. Наряду с вопросами, касающимися последствий для окружающей среды и социальной сферы, S-рейтинг включает также и требования в области комплаенс. S-рейтинг позволит Porsche получать достоверную информацию о системах защиты окружающей среды и управления энергетическими ресурсами, а также об условиях работы у поставщиков. Положительный S-рейтинг является обязательным требованием для поставщиков. Это позволяет своевременно сократить потенциальные риски в цепочке поставок.