Презентация проекта канатной дороги из России в Китай составлялась на АмурЭкспоФорум-2019

Презентация проекта канатной дороги из России в Китай составлялась на АмурЭкспоФорум-2019
Май 25 16:03 2019

Трансграничная канатная дорога Благовещенск Хэйхэ (КНР) через реку Амур, которую начнут строить во второй половине 2019 года, сможет перевозить в день 6-7 тысяч человек

Презентация проекта состоялась в пятницу в рамках Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске. Ранее в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области РИА Новости сообщили, что «канатку» начнут строить во второй половине 2019 года и завершат в 2022 году.

«Пропускная способность канатной дороги составит 457 человек в час, что позволит перевозить в день порядка 6-7 тысяч человек. Всего проектируется четыре линии канатной дороги, организованных по маятниковому принципу, по принципу фуникулера. Вместимость каждой гондолы составит 60 человек, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут», — сказал представитель разработчика ООО КБ Стрелка Семен Москалик..

Канатная дорога вместе с мостом через реку Амур Благовещенск — Хэйхэ (стыковка которого должна состояться 31 мая) и намывной территорией «Золотая миля» на берегу Амура входит в состав туристско-рекреационного кластера. Цель кластера — привлечь туристов из Китая. Турпоток из КНР, по прогнозу, должно увеличиться до миллиона человек в год.
Власти Приамурья в январе сообщали, что строительство канатной дороги оценивается в 2,2 миллиарда рублей без НДС, финансирование предполагается за счет частных средств. Российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги было подписано в августе 2015 года..

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
АмурЭкспоФорумканатная дорогаКитай
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Электрический Mercedes EQC против Model X: 450 км запаса хода и пять режимов езды

Электрический Mercedes EQC против Model X: 450 км запаса хода и пять режимов езды 0

Возвращение легенды

Возвращение легенды 4

Porsche LMP1 в гонках на выносливость FIA World Endurance Championship 2016

Porsche LMP1 в гонках на выносливость FIA World Endurance Championship 2016 0