Презентация проекта канатной дороги из России в Китай составлялась на АмурЭкспоФорум-2019

Трансграничная канатная дорога Благовещенск Хэйхэ (КНР) через реку Амур, которую начнут строить во второй половине 2019 года, сможет перевозить в день 6-7 тысяч человек

Презентация проекта состоялась в пятницу в рамках Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорума» в Благовещенске. Ранее в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области РИА Новости сообщили, что «канатку» начнут строить во второй половине 2019 года и завершат в 2022 году.

«Пропускная способность канатной дороги составит 457 человек в час, что позволит перевозить в день порядка 6-7 тысяч человек. Всего проектируется четыре линии канатной дороги, организованных по маятниковому принципу, по принципу фуникулера. Вместимость каждой гондолы составит 60 человек, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут», — сказал представитель разработчика ООО КБ Стрелка Семен Москалик..

Канатная дорога вместе с мостом через реку Амур Благовещенск — Хэйхэ (стыковка которого должна состояться 31 мая) и намывной территорией «Золотая миля» на берегу Амура входит в состав туристско-рекреационного кластера. Цель кластера — привлечь туристов из Китая. Турпоток из КНР, по прогнозу, должно увеличиться до миллиона человек в год.

Власти Приамурья в январе сообщали, что строительство канатной дороги оценивается в 2,2 миллиарда рублей без НДС, финансирование предполагается за счет частных средств. Российско-китайское межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги было подписано в августе 2015 года..

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