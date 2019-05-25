Opel представил миру новую электрическую модификацию Corsa-e

Компания Opel рассекретила хэтчбек Corsa шестого поколения. На одной зарядке такой автомобиль может проехать до 330 километров по циклу WLTP.

Новый Opel Corsa-e построен на платформе e-CMP группы PSA. Ее он делит с представленным в феврале Peugeot e-208. Техническая начинка также аналогичная французской модели: 100-киловаттный электромотор (136 сил и 260 Нм момента) и тяговая батарея на 50 киловатт-часов. От скоростной зарядки ее можно наполнить до 80 процентов за 30 минут, но предусмотрены и другие опции: подключение к настенному зарядному устройству или бытовой электросети. Гарантия на аккумулятор — восемь лет.

С места до 50 километров в час Corsa-e разгоняется за 2,8 секунды, до «сотни» — за 8,1 секунды. Режимы работы силовой установки можно переключать между Normal, Eco и Sport.

В список оснащения новинки вошли неослепляющие матричные фары IntelliLux LED, состоящие из восьми отдельных элементов, работающих под управлением камеры высокого разрешения. В зависимости от трафика и освещения они могут отключаться независимо друг от друга. Corsa-e умеет распознавать дорожные знаки и может быть укомплектована адаптивным ограничителем скорости. Кроме этого, для модели предлагается медиакомплекс Navi Pro с 10-дюймовым дисплеем и доступам к онлайн-сервисам Opel Connect.

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