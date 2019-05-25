KIA Ceed победил в номинации «Компактный городской автомобиль» по итогам премии «ТОП-5 Авто 2019»

KIA Motors Russia & CIS HQ сообщает, что Ceed третьего поколения удостоен награды ежегодной национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто 2019».

Ceed стал победителем номинации «Компактный городской автомобиль». Для третьего поколения модели, которое поразило владельцев и экспертов своим продвинутым оснащением и ярким дизайном – эта награда стала уже третьей в этом сезоне. Ранее, по результатам народного голосования Ceed был выбран лучшим автомобилем в категории «Компактный класс» премии «Гран При За Рулем» и лучшей «Новинкой года» по версии «Автомобиль года в России 2019».

Ceed первым среди автомобилей этого класса на российском рынке получил высокотехнологичное и передовое оснащение, такое кака системы автопилотирования второго уровня, входящие в комплекс безопасности DriveWise. В начале 2019 года семейство также пополнилось самым просторным в своем классе универсалом Ceed SW и уникальным в компактном классе автомобилем с кузовом shooting brake – новым KIA ProCeed.

Управляющий директор Киа Моторс Россия и СНГ, Александр Мигаль прокомментировал успех марки: «Этот год стал невероятно успешным для Kia Ceed. Он занял второе место в европейском конкурсе «European Car of The Year» с отрывом всего 2 балла от лидера, также получил несколько наград в области дизайна. Но что особенно приятно для нас, так это признание новой модели как потребителями, так и экспертами. Доказательством последнего и стала награда «Топ-5 Авто».

Победители ежегодной национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто» определяются уже в 7-й раз. Авторитетное жюри состоит из 55 независимых экспертов в различных сферах автомобильного бизнеса. В 2019 году в 6 классах было представлено в общей сложности 81 модель, также были определены победители в 2 специальных номинациях. Автомобили KIA прежде не получали наград «ТОП-5 Авто».