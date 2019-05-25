Электромобиль Jaguar I-PACE – победитель премии «ТОП-5 АВТО» в номинации «Лучший компактный кроссовер»

Полностью электрический Jaguar I-PACE получил главный приз в номинации «Компактный кроссовер/Внедорожник и автомобиль повышенной проходимости».

Участники седьмого сезона премии «ТОП-5 АВТО» боролись за звание лучшего в шести основных номинациях. Жюри, в состав которого вошли эксперты, журналисты и обозреватели самых популярных и авторитетных российских СМИ, выбрало лучшие на их взгляд модели в каждой категории по итогам масштабного тест-драйва автомобилей-номинантов.

Полностью электрический динамичный Jaguar I-PACE дополнил семейство кроссоверов PACE бренда Jaguar в конце декабря прошлого года, почти мгновенно завоевав высокий интерес со стороны клиентов: сочетание великолепной динамики с практичностью SUV и преимуществами электрической силовой установки позволило модели занять прочные позиции в своем сегменте.

Передовые технологии автомобиля обеспечивают выдающийся запас хода и высокую проходимость, гарантируя при этом внушительный уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. С момента своей премьеры I-PACE завоевал более 60 международных наград. Ранее модель была признана автомобилем года в мире 2019, автомобилем года в Европе, лучшим «зеленым» автомобилем, а также получила награду за лучший автомобильный дизайн и была названа автомобилем года в Германии, Норвегии и Великобритании.