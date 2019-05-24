В компании Ниссан подвели итоги работы дилерских центров в 2018 году

Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус подвела итоги работы дилерских центров и назвала лучшие дилерские предприятия по итогам 2018 года.

На протяжении 2018 финансового года за награды боролись 132 дилерских центра Nissan и 64 центра Datsun на территории России и Республики Беларусь.

Призерами Глобальной премии Nissan (Global Award) стали 5 дилерских центров в Москве (РОЛЬФ), Твери (Союз-Т), Новосибирске (Эксперт СВ), Санкт-Петербурге (Аврора-Авто) и Вологде (Марка). Вручение призов состоится в июне, в рамках визита представителей призеров на матч финала Лиги Чемпионов в Мадриде.

Также состоялось вручение призов Национальной премии Nissan (National Award). Награждение прошло в Москве, а призеры посетили Большой театр в рамках мероприятия.

Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус наградила дипломами лучших дилеров в основных направлениях бизнеса: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Nissan Finance. Названы и награждены дипломами победители по основным направлениям бизнеса бренда Datsun: продажи, послепродажное обслуживание, качество обслуживания клиентов, Datsun Finance.

Премии проводятся с 2012 года. Победители прошедшего года были анонсированы на дилерской конференции в мае 2019. Результаты подводятся по сводному показателю, включающему в себя достижения в продажах, в послепродажном обслуживании и в качестве обслуживания клиентов.

На сегодняшний день на территории России и Республики Беларуси 132 дилерских центра Nissan и 64 центра Datsun осуществляют продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, проводит полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный. Также дилеры Nissan работают в странах СНГ: Республике Беларусь и Казахстане.