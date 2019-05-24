Kia Motors Russia перечислит фонду «Подари жизнь» 1000 рублей с каждого проданного автомобиля

Компания Kia Motors Russia & CIS проведут благотворительную акцию в пользу фонда помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

С каждого нового автомобиля, проданного через дилерскую сеть бренда, в период с 27 мая по 2 июня Kia Motors Russia & CIS перечислит фонду «Подари жизнь» 1000 рублей. Благотворительная сумма будет выделена из собственных средств компании, и не включается в калькуляцию стоимости реализуемых автомобилей. Таким образом, все клиенты, решившиеся на покупку автомобиля KIA в течение этого периода, смогут внести свой вклад в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Чем большее число автомобилей будет приобретено – тем больше будет итоговый объем пожертвования.

Собранные средства будут направлены фондом на развитие проекта «Молекулярная диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза у детей». В рамках проекта предполагается проведение лабораторной диагностики и мониторинга пациентов с этой формой лейкоза, получающих терапию в различных российских клиниках. Целями проекта являются внедрение новых терапевтических подходов, повышение эффективности лечения и снижение частоты тяжелых побочных эффектов. Врачи надеются излечивать до 95% детей.

Новый социальный проект KIA – первый опыт подобного рода в российской автомобильной индустрии. Привлеченные в рамках акции средства будут направлены на финансирование одного из целевых проектов Фонда.