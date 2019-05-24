Bosch – лучший бренд по мнению немецких автолюбителей

Немецкие автомобильные издания AutoBild и Auto Motor und Sport провели среди своих читателей голосования за лучшие автокомпоненты.

Авторитетные немецкие автомобильные издания AutoBild и Auto Motor und Sport провели среди своих читателей голосования за лучшие автокомпоненты. По итогам ответов пользователей были названы бренды, пользующиеся наибольшим доверием среди автолюбителей. Голосования Best Brand проводятся изданием Auto, Motor und Sport ежегодно с 2005 года, и уже успели стать традиционными. На протяжении многих лет бренд Bosch высоко оценивается немецкими потребителями.

В этом году в голосовании Auto Motor und Sport приняли участие более 105 тыс. автолюбителей и специалистов. «Лучшие бренды 2019» отбирались в общей сложности по 24 категориям.

Продукты Bosch стали победителями в шести категориях:

аккумуляторные батареи;

фильтры;

щетки стеклоочистителей;

свечи зажигания;

электроинструменты;

сеть СТО.

В голосовании AutoBild приняли участие более 63 тыс. человек. Лучшие бренды определялись в 33 номинациях: производители шин и запчастей, автозаправочные станции, страховые компании.

Читатели AutoBild назвали Bosch лучшим брендом в восьми категориях: