В сети появился самый ужасный тюнинг автомобиля Bentley Bentayga

Bentley Bentayga изо всех сил старается выглядеть роскошным автомобилем, но вездесущие тюнеры беспощадны. Счастлив ли этот союз?

Любительский тюнинг — это способ не только реанимировать старый гнилой автомобиль, но и путь испортить что-нибудь новое. Например, Bentley Bentayga, которая стала своеобразной куклой для битья на этот раз.

Но давайте сперва окунемся в историю. Если помните, Бентли обещали нам настоящий внедорожник. По-видимому, изначально задумывался своеобразный люксовый соперник для Range Rover. Но доступность компонентов Porsche Cayenne и желание сэкономить превратили Бентли Бентайга в быстрый кроссовер.

Похоже, инженеры из испанской компании Bengala решили возобновить справедливость и вернуть-таки к жизни идею, которая начиналась как внедорожник Бентли. В этом им помогли раллийные гонщики, что может намекать на серьезный потенциал и крепкость конструкции модифицированного автомобиля.

Изменения видны невооруженным глазом. Кроме увеличенных колес и цепкой внедорожной резины, отметим увеличенный дорожный просвет и расширенные колесные арки. Также Bentley Bentayga² (именно так называется амбициозный проект, «в квадрате») получила дополнительную наружную светотехнику и защитный обвес кузова.

Пока существует только 3D-визуализация внедорожника, но в компании объявили о готовности произвести 15 экземпляров, в каждом из которых будут учтены специфические требования клиентов. Что-то подсказывает, что со спросом на эпатажный автомобиль проблем не возникнет.

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