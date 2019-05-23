Официальные изображения новой Opel Corsa попали в Сеть до премьеры модели

В Сети появились первые официальные изображения хэтчбека Opel Corsa нового поколения, презентация которого состоится в ближайшие недели

Несколько фотографий машины появились на форуме WorldScoop. Снимки быстро удалили, но они успели распространиться по другим сайтам и соцсетям.

Как пишет Autocar, Opel Corsa нового поколения построена на модульной платформе CMP, которая уже лежит в основе нового Peugeot 208, однако внешне автомобили имеют мало общего. Передняя часть автомобиля напоминает кроссовер Opel Grandland X, тогда как в задней части новой Corsa проглядывают черты Opel Astra. Также известно, что автомобиль будет выпускаться только в пятидверной версии.

Ожидается, что новая Corsa будет примерно на 108 кг легче модели предыдущего поколения, что снизит расход топлива и улучшит динамику машины. Первой на рынок должна выйти электрическая версия хэтчбека с запасом хода в 335 км, а затем в продаже появятся модификации с бензиновым 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, разработанным концерном PSA, который в настоящее время владеет компанией Opel. Мощность мотора будет варьироваться в зависимости от модификации. Старт продаж новой Corsa намечен на осень.

Напомним, американский концерн General Motors, который до 2017 года владел Opel, объявил об уходе немецкого бренда с российского рынка в марте 2015 года. В том же году компания закрыла завод GM в Санкт-Петербурге. Решение об уходе из России в GM объясняли экономической ситуацией в стране и ослаблением рубля. В 2017 году General Motors объявила о продаже Opel и Vauxhall группе PSA.

В марте этого года стало известно, что Opel возобновит продажи машин на российском рынке в четвертом квартале 2019 года. Первыми в России начнут продаваться кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life и коммерческий фургон Vivaro.

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