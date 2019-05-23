Германия станет следующим этапом для команды Nissan e.dams в Формуле Е

Команда Nissan e.dams едет в Германию для участия в чемпионате Формула Е

На этой неделе команда Nissan e.dams примет участие в предпоследнем европейском этапе чемпионата Формула Е, который пройдет в Берлине на территории аэродрома Темпельхоф.

Nissan едет в столицу Германии после своего лучшего выступления в чемпионате Формула Е. 11 мая в Монако Оливер Роуленд в третий раз в этом сезоне стартовал с поул-позиции и поднялся на вторую ступеньку подиума, а Себастьян Буэми финишировал пятым.

В рамках чемпионата Формулы Е Nissan демонстрирует свои достижения в области электромобилей, которые являются ключевой частью глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility.

В 2018 году Nissan LEAF стал бестселлером среди электромобилей на европейском рынке. Представленный недавно Nissan LEAF e+ с увеличенной мощностью и дальностью пробега на одной зарядке уже доступен для заказа в Европе.

В октябре прошлого года компания Nissan объявила о том, что LEAF прошел в Германии предварительную сертификацию в качестве электростанции. Это еще один шаг на пути внедрения технологии Vehicle-to-Grid (V2G), использующей уникальные станции быстрой подзарядки стандарта CHAdeMO, применяемого Nissan в автомобилях LEAF. Также это отличный пример того, как Nissan с помощью концепции Nissan Intelligent Mobility, использует электроэнергию, чтобы создать лучшее будущее для людей.

Берлинская гонка уникальна для данного чемпионата. Трасса длинной 2225 метров с 10 поворотами проложена по бывшим подъездным дорожкам для такси на аэродроме Темпельхоф – одной из старейших «воздушных гаваней» Европы и бывшем главном аэропорте Берлина, который был закрыт в 2008 году.

Себастьян Буэми великолепно выступал в Германии в прошлых сезонах Формулы Е и дважды одержал здесь победу. Первый раз на трассе Karl-Marx-Allee, которая принимала чемпионат в 2016 году, а второй – в 2017 году в Темпельхофе, во второй гонке сдвоенного уик-энда.

В пятом сезоне чемпионата команда Nissan e.dams показала впечатляющие результаты на трех европейских гонках: в Риме – финиш в первой десятке, в Париже – старт обоих гонщиков команды с первого ряда, в Монако – оба автомобиля финишировали в гонке в первой пятерке.

“Мы должны продолжать наращивать наш потенциал, потому что конкуренция на этом чемпионате очень высока – мы не можем позволить себе останавливаться на достигнутом , – сказал Майкл Каркамо, глобальный директор Nissan по автоспорту. – В Монако мы провели отличный уик-энд, теперь мы хотим продолжить этот успех и сделать еще один шаг вперед“.

В этом году берлинский этап Формулы Е пройдет по уникальному расписанию. Он будет проведен совместно с фестивалем Greentech – первые две сессии тестовых заездов состоятся в пятницу, а квалификация и сама гонка пройдут в субботу 25 мая. Начало гонки в 13:04.