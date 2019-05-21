Российский рынок новых LCV в апреле 2019 года

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»,в апреле 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,7 тыс. единиц, снизившись на 9,2%.

Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема.В количественном выражении это соответствует 4,4 тыс. автомобилей – на 7,1%меньше, чем в апреле прошлого года.Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,5 тыс. единиц (+1,3%). На третью позицию поднялась отечественная LADA (1 026 шт.; -6,4%), сместив на четвертое место американский Ford(1 004 шт.; +5,6%).Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (557 шт.;-6,5%).

Как отмечают эксперты, всего три бренда из первой десятки в апреле продемонстрировали положительную динамику, при этом cамый высокий рыночный рост наблюдается у французского Peugeot (+50%).У оставшихся семи брендов зафиксировано падение, а у Mercedes-Benz и Fiat оно даже превышает 60%.

Среди моделей первые два места заняли отечественные автомобили. Лидером вновь стала GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в апреле 2019 года составил 2,4 тыс. единиц, что на 17% меньше, чем год назад.Отметим также, что на эту модель пришлась почти четверть(24,2%) российского рынка новых LCV.

Второе место заняла GAZ 3302 с результатом 1 070 штук (+7,1%), а на третью строчку опустился американский FordTransit (972 шт.; +7,4%). Следующие пять строчек в модельном рейтинге также занимают отечественные автомобили. Самый высокий рост при этом демонстрирует GAZ3221 (+47,2%), занимающий 8 строчку, а самое сильное падение –VolkswagenCaravelle (-31,5%), находящийся на 9 месте рейтинга. Замыкает ТОП-10 российского рынка новых LCV в апреле УАЗ 2206 (212 шт.; +1,9%).

Отметим также, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем рынка новых LCVв нашей стране составил 33,5 тыс. единиц, показав падение на 4,3%.

Топ-10 марок рынка LCV* в России в апреле 2019 г. (шт.)

№ Марка Апрель 2019 Апрель 2018 Изм., % 4 мес. 2019 4 мес. 2018 Изм., % 1 GAZ 4 385 4 718 -7,1 15 038 15 703 -4,2 2 УАЗ 1 523 1 503 1,3 5 777 5 716 1,1 3 LADA 1 026 1 096 -6,4 3 305 3 310 -0,2 4 FORD 1 004 951 5,6 3 598 3 141 14,6 5 VOLKSWAGEN 557 596 -6,5 1 705 1 637 4,2 6 MERCEDES-BENZ 325 854 -61,9 1 215 2 651 -54,2 7 PEUGEOT 285 190 50,0 847 652 29,9 8 HYUNDAI 221 295 -25,1 634 560 13,2 9 CITROEN 163 168 -3,0 582 643 -9,5 10 FIAT 72 181 -60,2 267 491 -45,6 Всего по России 9 735 10 722 -9,2 33 516 35 023 -4,3

Топ-10 марок рынка LCV* в России в апреле 2019 г. (шт.)

№ Модель Апрель 2019 Апрель 2018 Изм., % 4 мес. 2019 4 мес. 2018 Изм., % 1 GAZ GAZELLE NEXT 2 360 2 842 -17,0 8 296 9 189 -9,7 2 GAZ 3302 1 070 999 7,1 3 238 3 263 -0,8 3 FORD TRANSIT 972 905 7,4 3 503 2 933 19,4 4 LADA LARGUS VU 863 906 -4,7 2 776 2 762 0,5 5 УАЗ 3909 585 669 -12,6 2 400 2 699 -11,1 6 УАЗ ПРОФИ 432 323 33,7 1 363 1 137 19,9 7 GAZ 2752 338 356 -5,1 1 094 1 133 -3,4 8 GAZ 3221 287 195 47,2 1 160 689 68,4 9 VOLKSWAGEN CARAVELLE 233 340 -31,5 730 880 -17,1 10 УАЗ 2206 212 208 1,9 740 834 -11,3 Всего по России 9 735 10 722 -9,2 33 516 35 023 -4,3

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