Российский рынок новых LCV в апреле 2019 года

Российский рынок новых LCV в апреле 2019 года
Май 21 10:15 2019

Объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ»,в апреле 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,7 тыс. единиц, снизившись на 9,2%.

Лидером рынка по-прежнему остается GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема.В количественном выражении это соответствует 4,4 тыс. автомобилей – на 7,1%меньше, чем в апреле прошлого года.Вторую строчку занимает другой отечественный производитель – УАЗ, с показателем 1,5 тыс. единиц (+1,3%). На третью позицию поднялась отечественная LADA (1 026 шт.; -6,4%), сместив на четвертое место американский Ford(1 004 шт.; +5,6%).Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen (557 шт.;-6,5%).

Как отмечают эксперты, всего три бренда из первой десятки в апреле продемонстрировали положительную динамику, при этом cамый высокий рыночный рост наблюдается у французского Peugeot (+50%).У оставшихся семи брендов зафиксировано падение, а у Mercedes-Benz и Fiat оно даже превышает 60%.

Среди моделей первые два места заняли отечественные автомобили. Лидером вновь стала GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в апреле 2019 года составил 2,4 тыс. единиц, что на 17% меньше, чем год назад.Отметим также, что на эту модель пришлась почти четверть(24,2%) российского рынка новых LCV.

Второе место заняла GAZ 3302 с результатом 1 070 штук (+7,1%), а на третью строчку опустился американский FordTransit (972 шт.; +7,4%). Следующие пять строчек в модельном рейтинге также занимают отечественные автомобили. Самый высокий рост при этом демонстрирует GAZ3221 (+47,2%), занимающий 8 строчку, а самое сильное падение –VolkswagenCaravelle (-31,5%), находящийся на 9 месте рейтинга. Замыкает ТОП-10 российского рынка новых LCV в апреле УАЗ 2206 (212 шт.; +1,9%).

Отметим также, что по итогам первых четырех месяцев 2019 года объем рынка новых LCVв нашей стране составил 33,5 тыс. единиц, показав падение на 4,3%.

Топ-10 марок рынка LCV* в России в апреле 2019 г. (шт.)

МаркаАпрель 2019Апрель 2018Изм., %4 мес. 20194 мес. 2018Изм., %
1GAZ4 3854 718-7,115 03815 703-4,2
2УАЗ1 5231 5031,35 7775 7161,1
3LADA1 0261 096-6,43 3053 310-0,2
4FORD1 0049515,63 5983 14114,6
5VOLKSWAGEN557596-6,51 7051 6374,2
6MERCEDES-BENZ325854-61,91 2152 651-54,2
7PEUGEOT28519050,084765229,9
8HYUNDAI221295-25,163456013,2
9CITROEN163168-3,0582643-9,5
10FIAT72181-60,2267491-45,6
Всего по России9 73510 722-9,233 51635 023-4,3

Топ-10 марок рынка LCV* в России в апреле 2019 г. (шт.)

МодельАпрель 2019Апрель 2018Изм., %4 мес. 20194 мес. 2018Изм., %
1GAZ GAZELLE NEXT2 3602 842-17,08 2969 189-9,7
2GAZ 33021 0709997,13 2383 263-0,8
3FORD TRANSIT9729057,43 5032 93319,4
4LADA LARGUS VU863906-4,72 7762 7620,5
5УАЗ 3909585669-12,62 4002 699-11,1
6УАЗ ПРОФИ43232333,71 3631 13719,9
7GAZ 2752338356-5,11 0941 133-3,4
8GAZ 322128719547,21 16068968,4
9VOLKSWAGEN CARAVELLE233340-31,5730880-17,1
10УАЗ 22062122081,9740834-11,3
Всего по России9 73510 722-9,233 51635 023-4,3

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AMSRUS
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